英特尔：Meteor Lake 7nm 芯片预计 2021 年 Q2 流片完成

IT之家3月24日消息 外媒报道，英特尔 CEO 帕特 · 基辛格今天向投资者宣布了一些重要消息。Intel 正在采取一项名为 IDM 2.0 的新业务战略，其中包括投资 200 亿美元在亚利桑那州建立新工厂，推出英特尔用于计算机的 7nm 处理器，同时还将开放其生产能力，为其他公司制造定制芯片。

据 Business Wire 报道，帕特 · 基辛格今天分享了他对英特尔商业模式演变的想法，他称之为 “集成设备制造”或 "IDM 2.0"。英特尔希望扩大业务范围，不仅扩大自家芯片的开发，还可以为第三方厂商制造芯片。

英特尔将首先投资约 200 亿美元，在亚利桑那州钱德勒建立两个新工厂。英特尔于 2020 年在那里开设了一家新工厂，该工厂一直用于生产该公司的 10nm 处理器，而这两家新工厂预计将于今年开始建设。

IT之家获悉，英特尔加强了该公司正在研发其首款名为 Meteor Lake 的 7nm 计算机处理器，该处理器曾多次被推迟，但现在预计将在 2021 年第二季度完成流片 -- 尽管它要到 2023 年才会出货。不过，英特尔现在的战略已经超出了自家芯片的范畴。

由于与 AMD 和苹果等其他公司的竞争日益激烈，苹果最近开始在 Mac 中从英特尔处理器过渡到自己的芯片，英特尔现在想更进一步，开放其生产能力，为第三方制造和交付定制芯片。该公司希望利用其在美国和欧洲的设施来满足全球对半导体制造的需求。

“作为英特尔晶圆代工服务的一部分，该公司宣布将与客户合作，打造采用 x86、Arm 和 RISC-V 内核的 SoC，并利用英特尔的核心设计和封装技术的 IP 组合。”

有趣的是，英特尔还将与 RISC-V 和 ARM 架构合作，打造定制化芯片，而苹果公司的苹果硅芯片就采用了这种方式。在与媒体的问答环节中（通过 Engadget），英特尔的 CEO 明确表示，他甚至希望说服苹果使用该公司的基础设施来打造自己的芯片。

“帕特 · 基辛格提到，英特尔目前正在与伙伴合作，包括亚马逊、思科、IBM 和微软。但他在与媒体的问答环节中更进一步表示，他甚至在追求苹果的业务。”

帕特 · 基辛格表示，他相信英特尔或许可以凭借最新的代工部门来赢回这部分业务。“我们还会追逐类似苹果这样的客户。我们可以说：你看，如果只凭你自己的生产能力，你还有可能发展并扩大吗？”

这并不意味着苹果会再次与英特尔合作，但苹果已经表示，到 2022 年不会再有运行在英特尔处理器上的 Mac，所以未来两家公司再次合作会令人好奇。自从 15 年前苹果在 Mac 中从 Power PC 转向英特尔后，两家公司就有了牢固的合作关系，但现在英特尔似乎并不满意苹果抛弃其处理器，因为苹果 Silicon Mac 已经成为现实。