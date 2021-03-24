反 M1 Mac 广告后，英特尔追求代工未来的苹果 Silicon 芯片

IT之家3月24日消息 外媒 MacRumors 报道，苹果在去年 11 月开始发布采用苹果自主设计的 M1 芯片的 Mac，苹果 Silicon 技术最终将取代苹果多年来在 Mac 产品线中使用的所有英特尔芯片。

英特尔似乎在苹果的转型中遭遇了困难。上周，该公司推出了由 Justin Long 主演的反 M1 Mac 广告活动，而现在，英特尔寄希望于未来为苹果生产 Apple Silicon 芯片。

英特尔 CEO 帕特 · 基辛格今天分享了英特尔未来计划的一些细节，其中包括成立独立的 “英特尔代工服务”业务，以及在亚利桑那州新建的两家芯片工厂。未来，英特尔希望成为美国和欧洲的主要代工能力供应商，为其他公司制造芯片。

在讨论英特尔的新计划时，帕特 · 基辛格表示，英特尔计划追求苹果作为潜在客户，如果苹果真的决定使用英特尔的服务，那么英特尔将生产苹果 Silicon 芯片，用于苹果设备。

IT之家获悉，目前，苹果依靠中国台湾地区半导体制造公司台积电 (TSMC)生产 iPhone、iPad、Mac 等设备中使用的所有 A 系列和苹果 Silicon 芯片。台积电是苹果唯一的芯片供应商，所以苹果和英特尔有可能达成协议，让苹果的供应链多样化。

“IFS 将凭借领先的工艺技术和封装、在美国和欧洲的承诺产能，以及为客户提供世界级的 IP 组合，包括 x86 内核以及 ARM 和 RISC-V 生态系统 IP，与其他代工产品形成差异化。”

如果英特尔想向苹果争取未来的芯片订单，该公司现在投放的反苹果广告可能是不明智的。英特尔聘请前 “我是 Mac”演员贾斯汀 - 朗（Justin Long）制作了一系列广告，将 M1 Mac 与英特尔 PC 进行对比，将英特尔 PC 定位为高级设备。

英特尔的广告宣传了 Windows PC 笔记本电脑的灵活性，并声称没有人用 Mac 来玩游戏。广告还取笑苹果 Mac 的端口有限，并称其缺乏触摸屏。英特尔一直在 Twitter 上强调其反 M1 Mac 的内容，甚至还做了偏袒自己的网站，将 PC 与 M1 Mac 对立起来。