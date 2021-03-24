主播辛巴下跪高调宣告回归，此前被快手电商封号 60 天

近日，网红辛巴宣布 3 月 27 日中午正式回归带货。为复出宣传造势，在最新发布的视频中，辛巴以单膝下跪的方式宣告自己回归。号称“接所有用户回家”。

下面是视频：

据多名主播透露，为了这次回归，辛巴花费数千万在平台购买新流量和曝光度，同时在线下多个城市的地标建筑上投屏，其中，最引人注目的是他在上海外滩耗资百万租用了几百架无人机表演天空灯光秀，摆出了 “辛选用心选”、“你们在心就在”、“相约 327”等字样。

来源：截图

因燕窝事件，辛巴账号封停

2020 年 11 月，辛巴因旗下弟子时大漂亮售卖燕窝遭到质疑，辛巴在直播间内怒怼粉丝是黑粉，声称产品没有问题，并表示倾家荡产也要跟黑粉死磕到底。

针对辛巴燕窝售假事件，广州市市场监督管理局介入调查，12 月 23 日，该局通报了此事的调查处理情况。经检测，“茗挚”品牌燕窝产品在直播间推广销售时，确实存在夸大宣传，燕窝成分不足每碗 2 克。

最终，辛巴发布声明，称 “茗挚”品牌燕窝产品在辛选直播间推广销售时，确实存在夸大宣传，辛选直播间将召回全部售出产品，并退一赔三，共退赔近 6200 万元。同时，辛巴公司表示，此事件中，辛选团队在选品、质检方面因为对燕窝行业相关专业知识储备不够，未能甄别出品牌方提供的产品信息存在夸大宣传的内容，存在疏漏。辛选宣布将进行一系列的供应链整改升级，并启动消费者权益保障计划。

并且根据广州市场监管部门通报，直播间开办者、辛巴旗下的广州和翊电子商务有限公司（以下简称 “和翊公司”）和销售方广州融昱贸易有限公司（以下简称 “融昱公司”）分别拟被罚款 90 万和 200 万元。

随后，快手电商发布了辛巴燕窝事件的官方处罚结果，辛巴个人账号被封停 60 天。

“消失”的辛巴都做了什么？

2 月 21 日，辛巴账号解封。为了避免再次走向舆论的风口浪尖，同时为接下来的复出做铺垫，辛巴隔三差五地出现在徒弟的直播间中，有时客串，有时连麦，有时直接走进直播间，但全程不露脸，只与粉丝们聊天。

2 月底，徒弟蛋蛋复播，辛巴一直在屏幕外指导其带货。这是蛋蛋停播近 1 个月后再回归，在辛巴的指导下，直播间当天 GMV 达 1.14 亿元。直播间带货商品中，销售额超 100 万元的商品有 32 件，单件商品 GMV 最高达 697.8 万元。

3 月上旬，辛巴在徒弟直播间透露，自己正在选品，并计划 3 月中旬完成选品，3 月底或 4 月初就将开播。

为铺垫付出，从 3 月中下旬开始，辛巴便频繁出现在大众视线中。为此前全款捐赠的特殊学校送物资、参加快手官方组织的三亚饭局 ......

如今，因”燕窝事件 “消失 100 多天的辛巴再次回归，大众还会为此买单吗？