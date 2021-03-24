交通运输部：今年计划开展京沪磁悬浮高铁工程研究

IT之家 3 月 24 日消息 近日，交通运输部发布《关于下达 2021 年交通运输战略规划政策项目计划的通知》。在 2021 年度 92 项新开项目中，今年计划开展京沪磁悬浮高速铁路工程研究。此前，浙江、安徽、广东等多地已布局高速磁悬浮项目。高速磁悬浮技术近年不断取得新突破。

据工人日报报道，此前，浙江、安徽、广东等多地已布局高速磁悬浮项目。《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出，将积极审慎地开展沪杭等磁悬浮项目的规划研究。《广东省国土空间规划 2020—2035 年》提出，广东省域空间内将预留纵横两条高速磁悬浮廊道，分别是纵向的京港澳高速磁悬浮以及横向沿海的沪（深）广高速磁悬浮廊道。

高速磁悬浮技术近年不断取得新突破。2019 年 5 月，时速 600 公里高速磁悬浮试验样车下线。同年 9 月，时速 600 公里高速磁悬浮列车牵引动力核心关键部件发布。去年 6 月，时速 600 公里高速磁悬浮试验样车成功试跑。

IT之家获悉，高速磁浮列车是通过电磁力，实现列车与轨道之间无接触的悬浮、驱动、导向。由于列车悬浮在空中，行进时不需要接触地面，因此，其阻力只来自空气，可以实现较高速度运行。

高速磁浮列车运行速度定义在时速 400 公里到 600 公里，可以有效弥补高铁和航空之间的速度空白，助推我国立体交通网络的构建。当高速磁浮投入运营后，人们可以提高时间利用率，享受更加高效、舒适、安全的全新出行体验。