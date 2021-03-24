因芯片短缺等供应链问题，本田汽车将北美部分工厂停产时间延长一周

3 月 24 日消息，据国外媒体报道，由于新冠疫情、芯片短缺以及天气恶劣导致供应链问题，本田汽车位于美国和加拿大的五家汽车工厂中的大部分将从 2021 年 3 月 22 日开始关闭，一直关闭到 2021 年 3 月 26 日。

然而，周二，本田汽车又表示，由于各种供应链问题，它将把北美部分工厂的停产时间延长一周，延长至 3 月 29 日当周。

自 2020 年下半年以来，芯片短缺问题就成为半导体行业的主旋律。如今，芯片短缺问题日益严重，包括汽车、手机、游戏机、PC 在内的产业相继受到影响。

目前，全球芯片短缺问题已经在很大程度上影响了汽车行业。上周，本田汽车发言人表示，该公司正在处理与新冠疫情所带来的影响、各个港口的拥堵、芯片短缺和过去几周的严寒天气（特别是在德克萨斯州）有关的一系列供应链问题。在某种程度上，该公司在美国和加拿大的所有汽车工厂都将受到影响，多数工厂将在 3 月 22 日那周暂停生产。

目前，全球汽车制造商都面临着芯片供应短缺的问题，这迫使几家汽车制造商停产。比如，最近，由于芯片短缺，通用汽车宣布暂时关闭其位于密歇根州兰辛的工厂，该工厂生产雪佛兰科迈罗以及凯迪拉克 CT4 和 CT5，预计今年 4 月份之前不会重新开工。

此外，由于受汽车芯片短缺影响，丰田、大众、福特、菲亚特克莱斯勒、斯巴鲁和日产汽车等汽车制造商也被迫削减产量，有的甚至被迫停产。