李彦宏发内部信，宣布李震宇晋升百度集团资深副总裁

3 月 24 日，下午消息，新浪科技独家获悉，今日百度创始人兼 CEO 李彦宏通过内部信宣布，百度集团副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇晋升为集团资深副总裁，继续全面负责 IDG 的业务及管理工作，并向集团 CEO 汇报。

李震宇 2007 年加入百度，历任质量部、项目管理部、流程信息管理部、基础技术运营部、AI 平台部、自动驾驶事业部（L4）负责人，于 2017 年 8 月开始担任智能驾驶事业群组（IDG）负责人。

近几年，在李震宇带领下，百度智能驾驶事业群组 IDG 业务发展迅速，在自动驾驶、汽车智能化与智能交通等领域均处于国内领先的市场地位。随着百度在港二次上市，百度将持续加大在智能驾驶、智能交通领域的投入。

以下是李彦宏的内部信全文：

各位百度同学，大家好！

非常高兴地向大家宣布，经公司研究决定，即日起，李震宇晋升为集团资深副总裁（M5A），继续全面负责 IDG 的业务及管理工作，并向集团 CEO 汇报。

李震宇 2007 年加入百度，历任质量部、项目管理部、流程信息管理部、基础技术运营部、AI 平台部、自动驾驶事业部（L4）负责人，于 2017 年 8 月开始担任智能驾驶事业群组（IDG）负责人，并于 2017 年 12 月晋升为 M4B。数年来，震宇带领 IDG 坚定地推动技术创新，不懈地探索商业化方向，经历了重重挑战，取得了骄人成绩，为打造百度的新增长引擎做出了重要贡献。

震宇不断发现和吸引行业顶尖人才，为智能驾驶业务搭建起强有力的研发、商业化与生态服务团队，带领团队不断将业务愿景转化为战略目标和实施路径，兼顾长短期的需求，促进跨组织的协同，整合资源，主动求变，推动组织能力不断升级。在智能驾驶和 Robotaxi 这两个规模巨大且迅速增长的市场中，百度 IDG 目前是领军者，智能驾驶技术国内排名第一；智能交通作为发挥 AI 技术优势的重要应用方向，IDG 也已取得了大幅领先的市场份额，并与合作伙伴一起为越来越多的城市改善拥堵、提升通行效率、优化道路安全，降低碳排放。IDG 的业务优势加上百度在 AI 领域的深度积累和多年布局，目前车路云图协同发展，使得百度成为智能驾驶赛道未来最可能的 winner。

当下的汽车与交通行业，正迎来 AI 技术掀起的百年一遇之变革。希望震宇和团队能够抓住机遇，积极进取，当为汽车产业的发展、智能交通的建设，跑出中国速度。

让我们一起祝贺震宇的晋升，期待他再接再厉，为实现百度智能驾驶事业的成功，实现 “用科技让复杂的世界更简单”这一伟大使命贡献重要力量！

Robin