百度官宣昆仑芯片完成融资估值达 130 亿元，下半年量产 7nm 芯片

3 月 24 日消息，百度正式官宣，旗下昆仑芯片业务完成独立融资协议签署，投后估值约 130 亿人民币。本轮融资由 CPE 源峰（中信产业基金）领投，IDG 资本、君联资本、元禾璞华跟投。

据了解，百度昆仑芯片是百度自主研发的云端 AI 通用芯片。在 2018 年 7 月举办的百度 AI 开发者大会上，百度公司董事长兼 CEO 李彦宏正式宣布，百度自研 AI 芯片命名为昆仑，并成立相关业务部门。

百度昆仑专注于打造高性能、低成本、高灵活性、自主可控的通用 AI 芯片，赋能互联网、工业制造、智慧城市、智慧交通、科研等领域。百度昆仑 1 于 2019 年成功流片，采用三星 14nm 制程工艺，目前量产超过 2 万片，在百度搜索引擎和百度智能云生态伙伴等场景广泛部署。正在研发中的百度昆仑 2 将于今年下半年实现量产，采用 7nm 先进工艺，其性能比百度昆仑 1 再提升 3 倍。

此次独立融资完成后，百度昆仑将进一步实现多场景覆盖，推动计算加速向智能计算的演进。在继续与百度业务深度协同的同时，将积极拓展外部客户、全面赋能多场景应用。

李彦宏此前表示，AI 芯片是高技术门槛和高风险的投资，但是百度希望在 AI 芯片领域有所突破，因为它与平台能力密切相关，而且能充分利用我们在深度学习框架领域的优势。从长远看，AI 芯片将为云计算平台和智能驾驶系统创造出额外的能力和效率提升。