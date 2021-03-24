一加 9 国行手机发布：全系骁龙 888 ，搭载哈苏手机影像，双层 AG 工艺漫反射渐变纹理

IT之家 3 月 24 日消息 今天下午，一加科技在上海发布了一加 9 和一加 9 Pro 手机。一加表示，今年 OnePlus 全力发力高端影像，携手哈苏带来「一加 | 哈苏 手机影像系统」；未来将进行更多合作创新。2021 年坚持产品第一位的同时，将大力布局渠道、产品线、IoT “三驾马车”。

一加 9 手机后置双主摄设计，是贯穿 2021 一加设计新标识。整机轻至 183 克，厚度仅为 8.1mm，纤薄优雅。黑曜、鲸蓝、紫翼，独家双层 AG 工艺 & 首创漫反射渐变纹理，全新工艺，款款动人。

120Hz 刷新率、出厂逐一色彩校准、HDR10+ 认证、前后双光感和 8192 级自动亮度调节。IT之家获悉，官方称，一加 9 采用了成本不菲的柔性直屏，比常见硬屏更薄、更通透，可视角度更大、下边框更窄。还新增「环境色自适应」和「视频分辨率增强」技术。

一加 9 全系标配「铁三角」—— 骁龙 888 旗舰级移动平台 + 满血版 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存；还配备有横向线性马达、超线性双扬声器、增强版 Wi-Fi 6、蓝牙 5.2 以及第三代均热板散热系统。

一加 9 全系标配 Warp 闪充 65T，超满血 65W，充至 100% 只需 29 分钟。4500mAh 双电芯大容量电池！充电头兼容 PD 等协议，出门带它一个就够了（真 · 环保）。

一加 9 Pro 支持 50W 无线超级闪充，横竖都能充，43 分钟即可 100%，可能是目前最快的无线充电！

一加 9 全系超广角搭载 IMX766 「主摄级」传感器，超大面积让画面更纯净，细节更丰富。5000 万像素经得起局部放大的考验，画质清晰。还新增了「自由曲面镜头」，畸变率从传统手机 10%-20% 降到 1% 。

影像机皇一加 9 系列，让直出的更自然，让专业的更专业。「哈苏自然色彩优化」 让你无需进行繁琐后期，也能轻松拍出色彩自然丰富的照片；「哈苏专业模式」可自由调节所有核心参数，峰值对焦功能精确手动对焦，一加 9 Pro 更能拍摄 12 位色深 RAW，捕捉更多颜色，提升后期空间。

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