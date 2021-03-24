一加 9 Pro 国行手机发布：全新丝绸玻璃，LTPO 1Hz - 120Hz 自由高帧屏幕，50W 无线超级闪充

IT之家 3 月 24 日消息 今天下午，一加科技在上海发布了一加 9 和一加 9 Pro 手机。一加表示，今年 OnePlus 全力发力高端影像，携手哈苏带来「一加 | 哈苏 手机影像系统」；未来将进行更多合作创新。2021 年坚持产品第一位的同时，将大力布局渠道、产品线、IoT “三驾马车”。

Pro 的进化，Pro 级的进步。一加官方称，一加 9 Pro 是有史以来最多投入、最高成本、最长时间的倾力之作。闪银、绿洲、黑洞，工艺再度创新，款款独具匠心。一加 9 Pro 「黑洞」行业首发丝绸玻璃，是一加在玻璃工艺上的又一突破。

拿在手里，恍惚间好像握持一件自然界的有机体，浑然天成 —— 这就是 OnePlus 9 Pro 有机曲线的设计理念。三款配色、轻薄机身、连贯弧度、IP68 防水，带来绝无仅有的使用体验。

一张照片、一段文字，它将用 1Hz 的脚步轻轻，和你一起静静欣赏。IT之家获悉，一加 9 Pro 屏幕支持 1Hz 到 120Hz 自适应刷新率，「自由高帧」时代已来！相同电量下微信读书可以多看 6 个多小时，至高降低 50% 的屏幕功耗。

IT之家获悉，一加 9 系列全系标配「铁三角」—— 骁龙 888 旗舰级移动平台 + 满血版 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存；还配备有横向线性马达、超线性双扬声器、增强版 Wi-Fi 6、蓝牙 5.2 以及第三代均热板散热系统。

一加 9 系列全系标配 Warp 闪充 65T，超满血 65W，充至 100% 只需 29 分钟。4500mAh 双电芯大容量电池！充电头兼容 PD 等协议，出门带它一个就够了（真 · 环保）。

一加 9 Pro 支持 50W 无线超级闪充，横竖都能充，43 分钟即可 100%，可能是目前最快的无线充电！

一加 9 全系超广角搭载 IMX766 「主摄级」传感器，超大面积让画面更纯净，细节更丰富。5000 万像素经得起局部放大的考验，画质清晰。还新增了「自由曲面镜头」，畸变率从传统手机 10%-20% 降到 1% 。

影像机皇一加 9 系列，让直出的更自然，让专业的更专业。「哈苏自然色彩优化」 让你无需进行繁琐后期，也能轻松拍出色彩自然丰富的照片；「哈苏专业模式」可自由调节所有核心参数，峰值对焦功能精确手动对焦，一加 9 Pro 更能拍摄 12 位色深 RAW，捕捉更多颜色，提升后期空间。

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