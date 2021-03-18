一加 9/Pro 搭载性能 “全家桶”：全系骁龙 888 ，冷静系统，双立体声扬声器

IT之家3月17日消息 一加 9 系列新品发布会将于 3 月 24 日 14:00 在上海东方体育中心召开。一加 9 系列 3 月 24 日预售，3 月 30 日首销。

刘作虎称，一加 9 系列全系搭载高通骁龙 888 移动平台，5nm 工艺，是目前实力最强的顶尖处理器；全系标配新一代 LPDDR5 内存，全系标配高规格 UFS 3.1 闪存（都是加强版）。一加还优化了内部结构，采用全新散热设计。经测试重度游戏下可以明显感到机身更 “冷静”、游戏帧率更稳定。

另外，一加 9 系列还支持双立体声扬声器。

一加官方表示，一加 9/Pro 系列屏幕刷新了 13 项显示纪录，通过 DisplayMate A+ 认证，支持真·10bit、2K+120Hz、8192 级亮度调节、自动色温感应，还是首批 LTPO 柔性屏。

一加手机官方确认，一加 9 Pro 搭载了下一代屏幕材料 LTPO，这是第一块支持从 1Hz 到 120Hz 自适应刷新率的屏幕，大幅降低了高帧屏显示功耗，让高刷和耗电不再难以取舍，至高省电 50%。另外，支持游戏超频响应，同步频率提升 3 倍 - 6 倍，开枪更快，瞄准更稳。

根据此前信息，一加 9 系列亿元打造主摄 IMX789，全球首批支持 4K 120 帧视频拍摄，支持捕捉高达 687 亿种颜色的 12bit RAW 格式。



IT之家了解到，一加将推出 “哈苏专业模式”，为专业用户打造，除了可以灵活调整快门速度、感光度、白平衡等多种参数，还可通过「峰值对焦功能」快速精确对焦。

近期，一加科技 CEO、一加手机创始人刘作虎通过社交媒体宣布，一加 9 系列机型将可享受 2 年官方质保服务。