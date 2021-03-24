999 元，OnePlus Watch 正式发布：充电 20 分钟续航可达两周，支持高刷新率

IT之家 3 月 24 日消息 在今天的一加发布会上，官方还带来了一加智能手表 Oneplus Watch，售价 999 元。

这款手表搭载 STM32 处理器，拥有 1GB 运存和 4GB 机身存储，运行 RTOS 系统，支持离线音乐播放，重 45g，内置 402mAh 电池，支持 Warp Charge 闪充，充电 20 分钟可达续航两周（高强度状态 5 天）。

此外，该手表采用 46mm 圆形表盘，首次将传统奢侈表品牌选用的钴合金材质引入智能手表中框，硬度可达不锈钢两倍，且经过手工打磨，拥有皮质表带、氟橡胶表带。

IT之家了解到，一加手表拥有 1.39 英寸 454 x 454 分辨率的 AMOLED 屏（326ppi），提供亮黑和月银两种配色，以及钴合金限定版（蓝宝石玻璃盖板，采用 316L 不锈钢、钴合金两种表盘材料，良率只有50%）。

值得一提的是，该手表平均刷新率可达 51.44 帧，官方宣称是目前最流畅的长续航手表。

其他方面，Oneplus Watch 支持 IP68 级防尘防水（50 米深防水），内置 Z 轴线性马达，搭载光学心率传感器、加速度传感器、陀螺仪、血氧传感器等，支持超过 110 种不同的锻炼模式、睡眠、压力和心率监测等；配备扬声器、麦克风、NFC 等，可接/打电话、遥控拍照，支持支付宝快捷支付，支持超过 300 个城市地铁卡。