3 月 24 日消息，据国外媒体报道，电动汽车初创公司 Lucid Motors 宣布，其 Lucid Air Dream Edition 电动汽车已售罄。不过，该公司并未透露具体数量。

外媒称，在结束预订之前，Lucid Motors 生产了大约 500 辆 Air Dream Edition 全电动轿车。

2020 年 9 月 9 日，Lucid Motors 发布了其首款电动汽车 Lucid Air，旨在与市场上一些性能最好的电动汽车竞争。这款车共有 4 个版本，分别是 Air Touring、Air Grand Touring、Air Dream Edition 和 Lucid Air Pure。根据选择的不同，Lucid Air 的补贴后售价将在 6.99 万美元到 16.15 万美元之间。

其中，Air Dream Edition 配有一台 1080 马力的电动机，续航里程为 503 英里（约合 810 公里），补贴前售价为 16.9 万美元，补贴后售价为 16.15 万美元。

据悉，Air Dream Edition 最初预计将于 2021 年初交付，但该公司最近宣布，由于新冠病毒大流行造成了一些瓶颈，因此它将把 Air Dream Edition 的生产和后续的交付推迟到今年下半年。

Lucid Motors 将在其位于亚利桑那州的电动汽车工厂生产 Lucid Air。目前，该公司的亚利桑那州工厂已完成一期建设，并已获批建设二期工程。

Lucid Motors 被看作是特斯拉最强力的美国竞争对手，而 Lucid Air 轿车将成为第一款与特斯拉 Model S 直接竞争的电动汽车，并且在许多方面击败了特斯拉。比如，Lucid Air 有更多的内部空间和载货空间，内饰比特斯拉汽车更豪华。

上周，Lucid Motors 宣布，它旗下的电动汽车 Lucid Air 将成为世界上首款搭载杜比 Atmos 环绕声技术的汽车。该公司表示，集成了杜比 Atmos 技术的车辆将通过增强的驾驶辅助功能来提高安全性。