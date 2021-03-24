小米雷军：去年初步站稳高端，小米 11 Pro 下周发布正式冲击安卓机皇目标

IT之家 3 月 24 日消息 小米集团今日发布 2020 财年第四季度以及全年财报。小米创办人，董事长兼 CEO 雷军表示：小米去年手机业务最大的进展：初步站稳高端市场，市场份额重返全球前三。小米 11 Pro 将于下周一发布正式冲击 “安卓机皇”的目标。这是小米在高端市场上新一轮的冲击。

小米集团去年全年总收入达到人民币 2459 亿元，同比增长 19.4%；经调整净利润达到人民币 130 亿元，同比增长 12.8%。小米 2020 年第四季度营收 704.6 亿元，市场预期 752.26 亿元，去年同期 564.7 亿元。2020 年 Q4 净利润 32 亿元，同比增长 36.7%。

IT之家了解到，小米 2020 年全球智能手机全年出货量为 146.4 百万台，同比增长 17.5%。2020 年第四季度智能手机收入达到人民币 426 亿元，同比增长 38.4%。本季度全球智能手机出货量为 42.3 百万台，同比增长 29.7%。

据悉，小米 2020 年全球智能手机全年出货量为 1.464 亿台，同比增长 17.5%。2020 年智能手机收入达到人民币 1522 亿元，同比增长 24.6%。

小米还表示其智能手机业务进一步站稳高端市场。2020 年在中国大陆定价在人民币 3000 元或以上及境外定价在 300 欧元或以上的高端智能手机全球销量约 1000 万台。

此外，雷军今日还发布了致股东信：对过去十年的创业经历进行了系统性地总结复盘，其中最核心的结论是，“我们全部的成功都来自于对用户的尊重、对用户价值的信仰，和对用户利益的坚持”。