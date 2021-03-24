周受资离开小米，将加入字节跳动担任 CFO

IT之家 3 月 24 日消息 今天，小米集团发布公告，称原高级副总裁周受资因个人原因辞职。现在，周受资在微博表示，将加入字节跳动担任 CFO。

周受资微博原文：

亲爱的朋友们：

刚刚，我们披露了我即将离开小米的信息。我将加入字节跳动，担任公司的 CFO，得以在离家 18 年之后，base 在我的家乡新加坡。

在此，我想感谢小米董事会、合伙人以及小米的每一位同学，感谢大家给我为这家伟大企业做出贡献的机会。感谢和我一起共事的团队，感谢你们的信任和友谊。感谢我们米粉朋友们热情的支持。感谢所有支持我工作的伙伴们。谢谢你们！

我想特别感谢我的老板和导师，雷总。感谢您多年前给了我机会。我无法用语言来表达我的感恩之心、感激之情。有机会向您学习是我巨大的荣幸，谢谢雷总！

我对小米的未来充满信心。我从没有半点怀疑：这家公司必将成为最伟大的公司之一。因为，小米有个伟大的使命：让全球每个人都能享受科技带来的美好生活；小米有一支了不起的团队，他们充满激情又无比踏实，执着地将远大的理想一步步变成现实。我坚信，这个世界将因为小米而变得更美好。

衷心祝愿小米越来越好！再次感谢大家，我会永远珍惜在这里收获的每一份美好回忆。

周受资

2021 年 3 月 24 日