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周受资离开小米，将加入字节跳动担任 CFO

2021/3/24 19:03:11 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 3 月 24 日消息 今天，小米集团发布公告，称原高级副总裁周受资因个人原因辞职。现在，周受资在微博表示，将加入字节跳动担任 CFO。

周受资微博原文：

亲爱的朋友们：

刚刚，我们披露了我即将离开小米的信息。我将加入字节跳动，担任公司的 CFO，得以在离家 18 年之后，base 在我的家乡新加坡。

在此，我想感谢小米董事会、合伙人以及小米的每一位同学，感谢大家给我为这家伟大企业做出贡献的机会。感谢和我一起共事的团队，感谢你们的信任和友谊。感谢我们米粉朋友们热情的支持。感谢所有支持我工作的伙伴们。谢谢你们！

我想特别感谢我的老板和导师，雷总。感谢您多年前给了我机会。我无法用语言来表达我的感恩之心、感激之情。有机会向您学习是我巨大的荣幸，谢谢雷总！

我对小米的未来充满信心。我从没有半点怀疑：这家公司必将成为最伟大的公司之一。因为，小米有个伟大的使命：让全球每个人都能享受科技带来的美好生活；小米有一支了不起的团队，他们充满激情又无比踏实，执着地将远大的理想一步步变成现实。我坚信，这个世界将因为小米而变得更美好。

衷心祝愿小米越来越好！再次感谢大家，我会永远珍惜在这里收获的每一份美好回忆。

周受资

2021 年 3 月 24 日

雷军在微博表示，祝福周受资同学人生无限精彩，永远有一往无前的勇气，还有，生生不息的未来。

IT之家了解到，小米集团今日公布 2020 年第四季度业绩报告，同时宣布一系列干部任命通知：小米董事会委任刘德出任集团执行董事，晋升卢伟冰、张峰、曾学忠为集团高级副总裁

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关键词：小米

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