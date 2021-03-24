小米高管解读 Q4 财报：芯片短缺推高了毛利率，线下商店布局会轻

3 月 24 日晚间消息，小米集团公布 2020 年第四季度业绩报告。2020 年第四季度，小米集团总收入达到人民币 705 亿元，同比增长 24.8%；经调整净利润达到人民币 32 亿元，同比增长 36.7%。小米集团 2020 全年营收 2458.7 亿元人民币，市场预估 2477.6 亿元人民币；全年调整后净利润 130.1 亿元人民币。

财报发布后，小米总裁王翔，副总裁兼 CFO 林志伟、财务副总裁王永华等高管召开了财报电话会议，解读财报要点，并回答记者提问。

以下为本次电话会议问答环节主要内容：（分析师场）

摩根大通分析师 Gokul Hariharan：谢谢管理层接受提问。我的第一个关于海外市场的变现。看上去增长相当稳定。那能否分享一下在变现方面，我们正在探索哪些收入来源？未来趋势是怎样的？第二个问题跟中国市场有关。我们看到过去几个月，我们的市场份额增长十分强劲。MAU 也在增长。那么，我们应该怎么看待这个现象？

王翔：我先来回答，一会林志伟再补充。那么关于海外市场互联网服务的收入。我们还没有正式在中国以外的市场尝试变现，但是因为我们智能手机业务的强劲增长，因为在多个地区市场份额的增长（尤其在欧洲），这些都带来了非常健康的互联网服务收入的增长。与此同时，我们正在与当地市场参与者积极建立合作关系，为海外市场互联网业务的进一步变现打造未来生态系统。所以我们认为，在这方面，未来的增长会十分健康和强劲。然后第二个问题，在中国，我们拥有非常健康的 MAU 增长。这不仅得益于 MAU 的提高，也在于我们不断推出更高端的智能手机，这会也为互联网服务带来更高的 ARPU（每用户平均收入），比如游戏和其他服务。另外，我们也在不断增加智能手机和智能电视端的 MAU，这也为我们提高了服务用户的机会。我想着这就是 MAU 增长背后的主要原因。

林志伟：我来做一些补充，我们在海外市场也在探索产品变现的不同方式，无论是游戏还是广告。事实上，海外市场的增长十分健康。我们未来也会继续探索其他进一步变现的方式。但是，正如你缩减，我认为，用户基数的增长让我们得以扩大海外市场互联网服务业务。在中国，我们知道投资者比较关注我们在中国市场的变现。所以，我们决定加入 2021 年 1 月的 MAU 数据。我之前也提到，来自米 11 的很多新用户让我们得以增长我们的 MAU 基数。2 月和 3 月，MAU 的增长趋势依旧强劲。然后在高端侧，在互联网服务方面嘛，高端智能手机的变现也高于入门级智能手机。以游戏收入为例，米 11 的变现能力高于其他手机，事实上是其他型号手机的好几倍。然后高端手机侧的 ARPU 也要高于入门级手机。所以我相信，随着我们继续向高端市场渗透，我们的互联网服务变现能力会继续提高。另外，我们也在努力精简我们的广告空间，以改善用户体验。不过，今年我们的广告收入仍十分健康。当然，刚才翔总也提到，我们会一直探索其他的变现方式，比如智能电视。我们在智能电视市场上也拥有不错的份额。

中金分析师：感谢管理层接受提问。我的第一个问题关于毛利率。四季度我们的毛利率非常强劲，尤其是智能手机的毛利率增长到 10.5%。那是什么促成了这样一个积极的变化？汇率波动在其中起到了多少作用？以及 2021 年的毛利率展望是怎样的？

王翔：没错，四季度我们的毛利率增长确实很强劲。我认为第一个主要原因在于产品混合。随着我们向市场供应越来越多的高端智能手机，这带来了更多的利润。这是第一个原因。第二个原因是，芯片短缺。由于芯片短缺，我们在营销和推广方面的策略不是十分激进，这也推高了我们的毛利率。我认为，未来，我们会继续推出更多高端智能手机，即便在芯片短缺期间我们会面临一些挑战，但我们会谨慎地使用我们的资源。我希望我们可以保持一个健康的毛利率。

中金分析师：我第二个问题有关线下商店。线下商店是我们提高高端市场份额的一个重要策略，那管理层能否说一下线下商店的布局计划和策略？特别是在中国三四线城市的计划。

王翔：我们计划将小米商店布局到中国的每一个城市。我们的新店数量也在稳步提升。到 2020 年底，我们已经拥有 3200 家小米商店。事实上，我们的门店数量会不断增加。你也可以看到，小米商店的增速十分快。所以，我们会继续开设更多新店。更重要的是，我们不仅要开更多的小米商店，我们还要开发自己的系统来管理这些系统。我们会开发一个系统来跟踪每个小米商店的流量和销售额，以提高销售渠道的效率。这是小米线下商店的一个长期策略。2021 年，我们也会在三线、四线乃至五线城市开设更多小米商店，覆盖每一个县，这是我们的目标。

林志伟：关于我们的线下商店策略，我们其实采用的是一个相对轻型的方法。我们很大程度上依赖我们的合作伙伴来新开小米商店，而我们给予他们系统上的支持，帮助他们实现与我们自有商店同样水平的经营效率。我相信，这可以帮助我们更好地与竞争对手竞争。同时，我们也会保持这种轻型的方式，但向合作伙伴提供我们的系统来帮助他们实现更高的经营效率。