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曝任天堂新款 Switch 搭载英伟达 Lovelace 架构芯片

2021/3/24 18:55:20 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 3 月 24 日消息 日前，彭博社爆料任天堂新款 Switch 将采用英伟达新款 SoC，支持 DLSS。今天，外媒 VideoCardz 称，新款 Switch 搭载英伟达 Lovelace 架构芯片。

IT之家了解到，英伟达 GPU 芯片以科学家为代号，如 RTX 30 系列的安培架构，RTX 20 系列的图灵架构以及 GTX 10 系列的帕斯卡架构等等。Lovelace 指的是 Ada Lovelace（阿达 · 洛芙莱斯），她是著名英国诗人拜伦之女，数学家，计算机程序创始人，建立了循环和子程序概念

外媒表示，英伟达将使用 Lovelace 架构作为其下一代桌面图形处理器的游戏架构。显然，这种架构也适用于下一代游戏机芯片。英伟达 Ada Lovelace 架构将是安培架构的继任者，可能会进一步升级 GPU 内置的张量和 RT 内核。

当前版本的任天堂 Switch 使用的是代号为 “Mariko” SoC Tegra X1 T214，基于台积电 16nm 工艺。

此前，彭博社称，新款芯片将提升 GPU 和 CPU 性能，并为 4K分辨率图像显示提供 DLSS 解决方案。另外，新 Switch 将配备 7 英寸的 OLED 屏幕。

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关键词：任天堂Switch芯片

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