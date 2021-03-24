小米 11 超大杯预热：全球首发 GN2 图像传感器，1/1.12" 英寸超大底

IT之家3月24日消息 小米将于下周一举办春季新品发布会，届时将会发布小米 11 Pro/Ultra 新品手机。

刚刚，小米手机官微预热，小米 11 Ultra 超大杯全球首发三星 ISOCELL GN2 CMOS，采用 1/1.12" 英寸超大底。50MP 每颗像素都达到 1.4μm，融合后更是前所未有的 2.8μm。全球首发 Dual PD Pro，全像素全向 8 核对焦。

IT之家了解到，小米官方此次用 “拐点之战”形容小米 11 超大杯的影像系统，同时 “再探暗夜边界”暗示新机应该拥有非常出色的夜间成像效果。

根据此前消息，相机模组上，小米 11 Pro 会在标准版的基础上将长焦改为 4800 万像素的潜望式镜头，能支持 5 倍的光学变焦拍摄；

小米 11 Ultra 则同样配备了三颗摄像头，但有望升级为双主摄 + 潜望式镜头的组合，将首发全球最大底的三星 ISOCELL GN2 图像传感器，且最高支持 120 倍变焦拍摄，还在此基础上增加了一个智窗，也就是副屏，该智窗可用于拍照、快速查看消息等。

▲ 图源：@BenGeskin，外观以最终量产真机为准

核心配置方面，小米 11 Pro、Ultra 有望将搭载骁龙 888 处理器、LPDDR5 内存以及 UFS 3.1 闪存，搭载 5000mAh 大容量电池，支持 67W 有线快充 + 50W 无线快充。有消息称，小米 11 Ultra 有望用上 120W 的有线快充以及 67W 无线快充。