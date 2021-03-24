脸书、谷歌和推特 CEO 国会听证会证词曝光：已尽力打击虚假消息

北京时间 3 月 24 日晚间消息，据报道，Facebook、谷歌和 Twitter 三家公司的 CEO 周四将再次面对国会，讨论虚假错误信息，并捍卫《通信规范法案》第 230 条之免责规定。

在众议院能源和商务委员会听证会之前的书面声明中，Facebook CEO 马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）和 Twitter CEO 杰克 · 多西（Jack Dorsey）都对其平台反应整个社会的方式进行了反思。

扎克伯格在书面声明中称：“我们的社会严重分裂，我们在我们的服务上也看到了这一点。”而多西则计划讨论影响整个 “信息生态系统”的 “信任赤字”（trust deficit）。

在过去的一年，这三位 CEO 的证词已成为国会的例行公事，因为这些公司被要求为自己的竞争做法和内容审查政策进行辩护。本周四的听证会，将是扎克伯格自去年 7 月以来第四次在国会作证，也是多西和谷歌 CEO 桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）出席的第三次听证会。

以下就是三位 CEO 书面证词的主要内容：

Facebook

扎克伯格计划告诉国会，虽然 Facebook 反映了美国的严重分裂，但政治和仇恨内容只占其用户看到的一小部分。根据扎克伯格的数据，政治帖子只占美国用户在其新闻推送（News Feeds）中看到的内容的 6% 左右，用户看到的仇恨内容更是不到 0.08%。

扎克伯格将概述 Facebook 已经采取的措施，以打击围绕大选和新冠肺炎相关的虚假信息。Facebook 使用事实核查程序来帮助揭穿虚假信息，并打击虚假内容货币化。Facebook 已经投资了当地新闻，并推广了有关病毒和疫苗的权威来源。

他还计划讨论 Facebook 从其平台上删除仇恨内容的努力，这些内容迄今已导致 250 多个白人至上主义团体和 890 个军事化社会运动被删除。扎克伯格将表示，Facebook 一直在执行规则，以阻止 QAnon 和民兵组织在其平台上组织活动，并继续禁止包括 “Proud Boys”在内的仇恨团体。

最后，关于如何改革 “通信规范法案”第 230 条，扎克伯格计划向立法者献计献策。该法案保护社交媒体平台不会对用户的帖子负责。扎克伯格将告诉立法者，他们应该把重点放在透明度上。

扎克伯格将辩称，与其让平台对政策漏洞中的个别内容负责，不还如根据平台系统（处理非法内容的系统）的充分性，对它们进行评估。根据扎克伯格的说法，这套系统是否充分，应该取决于平台的规模，并由第三方设定，以确保公平和明确。

Twitter

多西的证词将集中在 “信任赤字”方面。在书面发言中，他详细介绍了 Twitter 计划赢得用户信任的方式，主要是通过提高透明度，让程序公平，并让用户控制自己的隐私设置和算法，这些设置和算法会影响他们在平台上看到的内容。

此外，Twitter 还在试验两个新项目，希望能帮助它打击虚假信息。第一个是 BirdWatch，这是一个试点程序，允许 Twitter 用户权衡他们认为是虚假的信息，以添加相关背景。

第二个是 Bluesky，这是一个由 Twitter 资助的独立团队，致力于为社交媒体创建开放的、去中央化的标准。多西说，这个系统最终应该会帮助资源较少的初创企业，更容易解决滥用和仇恨言论的问题。

谷歌

根据皮查伊的书面证词，他将强调谷歌在推广权威消息来源，以及打击选举和新冠肺炎疫情相关的错误信息方面所做的工作。在书面声明中，他讨论了谷歌在新闻培训和资源方面的投资，向政府机构和非营利组织提供的广告拨款等措施，以及在 2020 年大选之前为核实广告商身份而实施的额外保障措施。

与扎克伯格不同的是，皮查伊的书面证词没有列出改革 “通信规范法案”第 230 条的具体建议。取而代之的是，皮查伊计划告诉立法者，他担心最近修改或废除这项法律的提议，会对改善平台问责的既定目标产生适得其反的效果。皮查伊写道，这样的提议将损害言论自由和平台对有害帖子采取行动的能力。

相反，他为平台可以采取的行动提供了建议，以提高其政策的透明度和公平性，并表示谷歌 “不仅致力于在我们的服务上尽我们的一份力，而且还致力于提高整个行业的透明度。”