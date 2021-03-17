美国四个州加入对谷歌网络广告反垄断诉讼

北京时间 3 月 17 日凌晨消息，据报道，美国联邦和各州政府对四大科技巨头（Facebook、亚马逊、谷歌、苹果）展开了一项又一项反垄断调查或诉讼。3 月 16 日，美国得克萨斯州总检察长帕克斯顿（Ken Paxton）宣布，已经有多个州检方加入了之前 “多州检方联合体”针对谷歌垄断网络广告行业发起的反垄断诉讼。

帕克斯顿介绍，阿拉斯加州、佛罗里达州、蒙大拿州、内华达州和波多黎各地区的检方也将成为针对谷歌垄断行为的起诉方。

美国政府打击科技公司垄断的风暴中，谷歌和苹果成为第一批 “受打击者”。去年，美国联邦政府（司法部）和州政府（检方）已经对苹果和谷歌公司一共提出了五宗反垄断诉讼，上述得克萨斯州检方领导的多州检方诉讼为其中之一。这一诉讼主要针对谷歌网络广告业务。

帕克斯顿在一份声明中表示，美国各州检方的联盟将会让谷歌为违法行为负责，并且在未来改变其商业行为，各州检方也相信谷歌将会为自己的错误行为支付罚款。

在美国加州，谷歌也面临检方类似的反垄断诉讼。之前，谷歌已经向得克萨斯州的联邦法庭提出申请，希望能够合并诉讼，转移到加州法庭来审判。法官将会在本周四的审理过程中讨论谷歌的申请。

在多州检方的这一诉讼中，检方指控谷歌在网络广告领域存在反竞争行为，一些媒体出版商抱怨，谷歌的举动导致他们的收入下降。谷歌则否认检方指控。

在美国、欧盟以及其他国家，谷歌遭到了不计其数的反垄断诉讼和调查，被调查对象包括安卓操作系统、网络广告、搜索引擎等等。其中欧盟委员会对谷歌展开一共三宗调查，一共开出了约 100 亿美元的罚款，谷歌正在展开上诉。

随着四大科技巨头在美国经济、社会、政治领域扮演越来越主导的角色，舆论要求美国政府加强对它们的监管，比如向监管机构提供更多的经费，以及修改制定更严格的反垄断法律。

在全球网络广告行业，Facebook 和谷歌是两大垄断寡头，通吃了三分之二市场份额。除了各国政府的反垄断诉讼和调查之外，目前全球新闻媒体行业也在要求这两家公司支付内容使用授权费，弥补自身广告收入的损失。