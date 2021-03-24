马化腾首次回应反垄断：积极配合监管

IT之家3月24日消息 据第一财经，在腾讯控股 2020 年业绩发布会上，腾讯控股主席马化腾就关于反垄断的最新情况进行了回答。

马化腾表示，会积极配合监管部门，总的来说尽可能做到合规，保证长远的发展。

腾讯总裁、执行董事刘炽平则表示，关于反垄断已经跟相关部门多次见面，对这方面要求跟政府都有定期会议，在会议当中谈及多项议题，期待能够打造一个健康的环境，让更多创新在国内发生，腾讯也一直非常重视合规和要求。

IT之家了解到，界面新闻今日还报道称，马化腾对于用户隐私保护一事表示，将保护用户数据隐私；意识到需要在数据共享与隐私保护之间取得平衡。

腾讯今日发布 2020 年第四季度业绩报告，数据显示，腾讯第四季度营收 1336.7 亿元人民币，市场预估 1330.7 亿元人民币。

汇总到全年来看，2020 年腾讯营收 4820.64 亿元，同比增长 28%，市场预期 4810.26 亿元。腾讯 2020 全年净利润 1598.5 亿元人民币，市场预估 1301.7 亿元。

四季度腾讯微信及 WeChat 的合并月活跃帐户数为 12.25 亿，同比增长 5.2%，腾讯 QQ 智能终端月活跃账户数为 5.95 亿，同比减少 8.1%。