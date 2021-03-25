小米手握千亿现金流备战 2021，员工人均年薪 45 万元

同一天，小米和腾讯均发布了其 2020 年度财报。虽然处于不同赛道，但难免被拿来比较。腾讯营收和利润自然是不在话下，小米与自身相比，也实现了营收和利润的双增长。尤其是小米在境外市场的增长最为迅猛，同比增长了 34.1%。而且境外收入占比也将近 50%，难怪雷军喊出：“小米已经成为已成为一家真正的全球化公司！”

纵观小米财报，各项业务均实现了不同程度的增长，数据也是超出了市场预期。尤为注意的是小米还实现了超过千亿元的现金储备，可以直接买下一个 360。可见，小米已经做好血战 2021 的准备。2021 年手机市场注定是个血雨腥风之年。

关键信息：

1、2020 年小米集团收入 2459 亿元，同比增长了 19.4%；净利润 130 亿元，同比增长 12.8%。

2、2020 年小米全球智能手机出货量 1.464 亿台，同比增长了 17.5%，ASP 为 1039.8 元，同比增长 6.1%。

3、2020 年小米境外收入 1224 亿元，同比增长 34.1%，占总收入的 49.8%。

4、2020 年小米研发投入 93 亿元，同比增加了 23.5%。

5、2020 年小米有 22074 名全职员工，薪酬开支总额为人民币 99.15 亿元。

向高端爬坡 ASP 实现同比增长

2020 年小米手机收入达 1522 亿元，同比增长了 24.6%，智能手机出货量为 1.464 亿台，同比增长了 17.5%。同时，小米还披露了一个数据：2020 年中国大陆定价在 3000 元以上或境外定价在 300 欧元以上的高端智能手机出货量 1000 万台。而小米全年 ASP（平均售价）也时下了同比增长，6.8% 为 1039.8 元。

根据小米以往财报，小米智能手机 ASP 在 2020 年第一季度首次突破了千元，达到 1038.0 元，二季度也实现了持续上升，第三、第四季度均超过了千元，从而实现了 2020 年的同比增长。

这一年也是小米摆脱价格束缚，冲向高端市场的元年。

2020 年年初，小米发布了冲击高端市场的首款产品，小米 10 系列，小米方面透露，在京东 618 购物节期间，小米 10 获得 3500 元 - 4500 元价位段销量冠军。而年底提出的高端旗舰机型小米 11 也在上市 21 天内销量突破了 100 万。

可见，小米的双品牌策略初见成效，但小米向高端爬坡的速度还有上升空间。

硬件占比过高 利润难有突破性增长

财报显示，2020 年小米智能手机业务收入 1522 亿元，IoT 以及生活消费产品收入 621 亿元，分别占总收入的 61.9% 和 27.4%，两者已经占总营收的 89.3%，将近 90%。

而众所周知，小米早在 2018 年就提出 “硬件综合税后净利率永远不超过 5%”的承诺，而 2020 年小米硬件综合税后净利率依然小于 1%。

这意味着在利润方面，小米很难仰仗硬件能有突破性的增长，而只能寄希望于互联网业务。但小米的互联网业务占比未有较大增长。

境外收入增加 全球优势凸显

2020 年小米境外市场收入 1224 亿元，同比增长了 34.1%，占总收入的 49.8%，将近 50%，难怪雷军喊出：“小米已经成为已成为一家真正的全球化公司！”

财报显示，截止 2020 年 12 月 31 日，小米的产品销往 100 多个国家和地区。根据 Canalys 统计，2020 年第四季度，小米在全球 54 个国家和地区的智能手机出货量排在前五名。

2020 年第四季度，小米智能手机市占率在欧洲市场连续三个季度排名前三。而欧洲市场也是国内手机厂商竞争的战略高地，尤其是华为逐渐从市场 “退出”之后，OPPO 在 2019 年进入欧洲市场，vivo 也在 2020 年正式进入欧洲市场。

来自 Counterpoint Research 最新数据显示，2020 年欧洲智能手机市场，华为手机出货量因为众所周知的原因大跌 43% 。而华为空余出来的市场份额被小米、OPPO 所接盘。

根据数据显示，2020 年第四季度，小米手机在欧洲市场出货量大增 85%，全年数据更是增长 90%。这其中很大一部分功劳是小米在西班牙和意大利市场接下了华为过去的市场份额，这也让小米成为了欧洲第三大智能手机厂商。

小米境外市场收入占比近 50%，但小米境外手机销量却超过了 70%。

来自第三方数据（IDC）显示，2020 年小米在中国市场手机销量为 3900 万部；而小米 2020 年全球销量为 1.46 亿台。这意味着小米境外手机销量 1.07 亿，占比 73%。

如此推算，只占总销量 30% 的国内市场却贡献了超过 50% 的收入，而国外超过 70% 的销量贡献了近 50% 的收入。这意味着，小米大部分高端智能手机都销往到了国内市场。

手握千亿现金流 备战 2021

小米财报还有一个非常值得关注的数据：2020 年现金储备量 1080 亿。如此高的现金储备量可以直接买下一个 360 了。

来自财报显示，截止 2020 年第三季度小米的现金流还只有 755 亿元，小米一个季度就增加了 325 亿元现金流。为血战 2021 年做好了准备。

2021 年中国手机市场注定会是血雨腥风的一年。OV、小米、iQOO、一加等均向高端发起了冲锋。第一季度还未结束，OPPO 发布了年度旗舰 FindX3，据称 OPPO 投入了巨大营销资金来推广该产品；而一加也推出了冲向高端主流市场的一加 9 系列，有人透露一加在该款手机的营销投入甚至超过了一加此前一年的投入。

小米财报也显示，2020 年小米销售以及推广开支增加了 40.1% 至 145 亿元。主要是由于宣传与广告开支，增加了 63.2%，主要是为了进一步的加强推广高端智能手机以及提高品牌知名度。

在好的产品基础上，得声势者得市场，每一分的声势都离不开强大的资金推动。

人均年收入约为 45 万元 腾讯 81 万元

同一天，小米和腾讯均发布了其 2020 年度财报。虽然处于不同赛道，但难免被拿来比较。

财报显示，截至 2020 年 12 月 31 日，小米拥有 22074 名全职雇员，其中 15363 名雇员持有以股份为基础的奖励（股权激励占比 69.59%），而小米的薪酬开支总额（包括以股份为基础的薪酬开支）为人民币 99.15 亿元。

由此推算，小米人均年薪约为 44.91 万元，人均月薪 3.74 万元。

腾讯 2020 年有 85858 名员工，其中总酬金成本为人民币 696.38 亿。简单平均一下，员工人均年薪高达 81 万，月薪平均 6.76 万。

小米员工仅为腾讯员工年薪一半。