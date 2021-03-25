英特尔 CEO 格尔辛格：希望能跟苹果和解，代工 Apple Silicon 芯片

IT之家 3 月 25 日消息 今天，英特尔新上任的 CEO 帕特 - 格尔辛格（Pat Gelsinger）在接受雅虎财经采访时表示，英特尔与苹果之间正在进行的竞争是 “有趣的”，同时他还表示，希望能与苹果进行和解。

未来两年，苹果将把 Mac 产品线从英特尔处理器过渡到自己的 Apple Silicon 芯片。苹果已经在转型的过程中进展顺利，已经发布了三款基于其 M1 SoC 的 Mac 电脑。对此，英特尔在上周发起了一场营销活动，给 Mac 和 M1 贴上了不如英特尔处理器的标签。

尽管攻击声此起彼伏，但格尔辛格表示，他希望苹果能成为英特尔未来的客户。格尔辛格在接受雅虎财经采访时表示，苹果过于依赖目前的供应商台积电生产 Apple Silicon，英特尔希望提供自己的服务。

苹果是一个客户，我希望让他们成为一个大的代工客户，因为今天他们完全依赖台积电。我们希望为他们提供很好的选择，让他们也能利用我们的代工服务，就像我们与高通和微软合作，利用我们的代工一样。我们要提供伟大的技术，有些事情是世界上其他地方做不到的。

Gelsinger 将最近与苹果的紧张竞争归结为行业仍有创新空间，以及 PC 需求是十多年来最高的。格尔辛格接着说，“苹果和 Mac 生态系统的竞争乐趣正在进行”。

所以很明显，你已经看到一些 [芯片制造]的竞争能量恢复了，因为有很多伟大的创新要做，而我们已经有十年半没有看到 PC 需求达到这个水平了。世界需要更多的创新，而苹果和 Mac 生态系统的竞争乐趣正在进行。

IT之家了解到，作为其反 Apple Silicon 营销活动的一部分，英特尔最近聘请了前 “我是 Mac”演员贾斯汀 - 朗（Justin Long）出演一系列广告，将 M1 Mac 与搭载英特尔处理器的笔记本电脑进行比较。此外，英特尔还转战 Twitter 开展活动，并创建了自己的网站，将 M1 Mac 与 PC 进行比较。