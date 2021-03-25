英特尔新任 CEO：英特尔 “正在爬出大坑”，在华尚无扩张计划

北京时间 3 月 25 日上午消息，据报道，英特尔新任首席执行官基辛格正在烧他的 “新官上任三把火”，对英特尔业务进行重组改革，其中包括增加芯片厂，进入代工业务等。基辛格日前在接受英国媒体 BBC 采访时表示，亚洲半导体公司生产了太多的电脑芯片，这无法令人满意。

众所周知的是，台积电和三星电子目前是全世界技术最先进的两家半导体代工厂，因此全球绝大多数的处理器也在东亚地区生产。

英特尔计划设立一个新部门，为外部半导体设计公司代工芯片。而一直以来，英特尔的做法是用自己的芯片厂生产自有品牌芯片。

基辛格日前宣布，公司将在美国亚利桑那州投资 200 亿美元，新建两座芯片厂，此外还要扩大爱尔兰 Kildare 县的芯片制造基地。

基辛格在接受 BBC 采访时表示，对全世界获得最先进半导体技术来说，亚洲工厂占据了 80% 的供应，这难以令人满意。

他表示，所有的智能手机、远程医疗设备、居家办公族，远程教育行业，自动驾驶汽车，以及人类生活的方方面面都在数字化，这意味着他们需要依赖芯片。

基辛格认为，芯片成为人类未来生存的核心产品，因此全世界需要一个更加平衡的供应链，英特尔决定有所作为。

他表示，英特尔还计划在欧洲一个国家新建芯片厂，但是具体选址尚未确定。

错失目标

目前全世界正在经历一场芯片供应危机，英特尔这些建厂计划显然是远水解不了近渴，但是可以帮助欧美避免未来的芯片危机。

过去，美国和欧盟的一些政治家呼吁在本地增加芯片制造产能。然而在制造方面，作为长期领头羊的英特尔反而多次错失了目标。

英特尔尝到了苦头，其电脑处理器使用的芯片制造工艺还不如竞争对手 AMD 和苹果。现在，基辛格必须向外界证明公司能够解决过去的问题，并启动新的代工业务。

昔日荣耀

因为市场份额减少等原因，英特尔上任首席执行官斯旺下课，60 岁的英特尔老将基辛格重返公司，受命于危难之间。

基辛格曾在英特尔工作了 30 年，还曾担任公司第一任首席技术官。

一家外部激进投资机构曾要求基辛格采取 “无芯片厂”的模式（即类似高通，只设计芯片，制造外包），并且剥离英特尔现有的芯片厂。

不过基辛格提出了混合战略，即英特尔将把更多芯片委托外部代工厂来生产，公司还将同时对外提供代工服务。

以下为 BBC 采访基辛格实录：

BBC：让我们从新的 “英特尔代工服务部”开始，听上去你们要给其他公司生产芯片，为什么要帮助竞争对手呢？

基辛格：芯片制造是产能游戏。如果你在总产能上无法领先，你将会落后。从某种程度上说，进入代工是必须做的。如果我们要在芯片制造这个领域中，我们必须给自己和其他公司提供制造（代工）服务。

简言之，世界许多更多的芯片。

在我们身处的环境，数字化高速发展，新冠肺炎疫情让人类切换到了完全不同的（驾驶）“挡位”上。

世界需要更多半导体，我们是全世界少数拥有先进技术、可以填补这个空白的公司。对于这个星球、这个行业，以及全球分布式的（半导体）供应链来说，我们的工厂只生产英特尔的产品是不对的。

BBC：英特尔要从三星电子和台积电抢生意，您认为效果如何？

基辛格：总体来说，所有芯片厂商都在千方百计满足需求，因此我们的一些产品将委托三星电子和台积电来生产。

这就是所谓的 “竞合关系”，我们希望和一些同行以客户的身份展开紧密合作，但是某些场景下会相互竞争。但是总体来说，全世界有一个价值 1000 亿美元况且快速增长的芯片市场，需要更多的供应商来满足。

另外半导体供应链在地理上需要更加平衡。

今天，市场向亚洲倾斜。世界需要美国和欧洲厂商增加供应，实现一个更加平衡的格局。对于全球供应量需求、商业、政府和国防等来说，这都是一件正确的事。

BBC：你们在中国大连有一个大型芯片厂，有没有计划在中国增加工厂？

基辛格：目前，我们还没有扩张计划。

昨天宣布的计划主要是在亚利桑那州新建两座芯片厂，另外我已经要求在（美国）俄勒冈州、爱尔兰和以色列的建设项目继续推进。

我们已经宣布，明年，我们将会在欧洲和美国增加芯片厂。到目前为止，一共有四个大型工厂在建设过程中，我希望明年增加两个。

BBC：您说准备在欧洲增加芯片厂，这会在爱尔兰或是以色列？您有没有考虑其他国家，比如英国。

基辛格：我很期待在欧洲另外一个国家新建芯片厂。

BBC：是英国吗？

基辛格：现在我还不能猜测。但是可以说明的是，这些芯片厂是巨额资本投资项目，也能带来大量的就业岗位。

BBC：您曾经说过，虽然苹果已经决定停止使用英特尔自己的芯片，但希望苹果公司变成一个客户，这是真的吗？

基辛格：每一家公司都希望供应多元化，因此我认为有很大的合作空间。但是前提是我们拥有这个业务（即代工）。我需要走到一个竞争对手跟前，说‘我希望你变成我的客户。’

除了微软、IBM 之外，这些公司还包括英伟达、高通和博通。我希望这些公司都会说 “我需要更多科技，我相信英特尔将会变成我们的一家重要供应商。”

作为全世界最大的芯片用户，这个名单中自然包括了苹果公司。

BBC：苹果有时候脸皮薄，英特尔一边说希望重新成为苹果的伙伴，一边用高调的广告嘲讽苹果的电脑，这种做法明智吗？

基辛格：我们高度尊重苹果，他们是一个创新者，在行业中完成了不可思议的成就。库克也是一个优秀的领导者。

但是与此同时，我们将成为有进攻性的竞争者，我们要重新给 PC 生态系统带来一股活力。

因此我们会放开一些，我们要凶猛竞争，我也需要照顾我们的客户。

BBC：谈到芯片，您说英特尔已经掌握了 7 纳米工艺，接近于台积电和三星电子所对外宣传的 5 纳米工艺。但是我们过去听到过英特尔的承诺，后来没有兑现，这一次有何不同？

基辛格：我们已经掌握了核心问题，英特尔发生的真正问题是 10 纳米工艺出现问题，产生了多米诺效应，拖累了 7 纳米工艺。

半导体制造领域有一个先进技术，名为极紫外光刻。这种技术不太成熟，我们当初不看好它。但是随着时间推移，这种技术更加成熟了，现在我们准备全面接纳它。

这也是台积电做的事情，台积电正在发挥这种技术的优势。

现在的英特尔，发展节奏更加可预测。我相信我们已经回到了正轨。不仅仅是 7 纳米，我们的研发计划还瞄准更先进的技术，看到了成功的迹象。

我们已经宣布了和 IBM 的一个研究计划，两家公司拥有丰富的技术经验和创新成果，可以让英特尔重新成为行业领导者。

BBC：说到领导者，您是否认为英特尔能够在芯片制造能力上超过台积电和三星电子？

基辛格：在过去 20 多年的半导体创新中，英特尔一直是行业领导者。

但是之前我们掉进了一个大坑，我们正在爬出大坑，我期待未来几十年中，英特尔继续成为半导体行业领导者。

首先和对手持平，然后超出，然后是持续的领导者角色。这就是我们的发展路线。