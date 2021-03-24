新 CEO 格尔辛格高呼英特尔又回来了，真能挽回颓势吗

3 月 24 日，过去几年中，曾经是 PC 芯片行业老大的英特尔眼看着竞争对手 AMD 和英伟达竞相推出性能更好的处理，一点点蚕食自家市场份额。

但投资者现在认为英特尔的麻烦可能已经成为过去。在英特尔宣布 VMware 首席执行官帕特 · 格尔辛格 (Pat Gelsinger)将出任下一任首席执行官的两个月以来，英特尔股价飙升了 23%。

现在，格尔辛格必须有所作为。

周二晚些时候，格尔辛格在担任首席执行官首次公开发表公司战略演讲，解释关于 “英特尔创新和技术领导的新时代”的愿景。格尔辛格传达的一个基本信息是，作为美国芯片制造巨头，英特尔正在重新站起来。为此，格尔辛格强调不会改变数十年来自行生产芯片的战略。公司将把生产规模扩大一倍，并向亚利桑那州的两家新工厂投资 200 亿美元。

格尔辛格说，“英特尔又回来了。这是一个全新的英特尔。”

投资者对此情绪高涨。这让英特尔股价在盘后上涨超过 6%。

摩根士丹利分析师约瑟夫 · 摩尔 (Joseph Moore)上周指出：“新任首席执行官要影响产品路线图需要很长时间，但格尔辛格的信誉可以赢得时间。”摩尔补充说，格尔辛格已经在公司内部产生了急需的能量。

作为一名电气工程师，格尔辛格在大学毕业前就开始在英特尔工作，对行业理解很深，足以与竞争对手 AMD 首席执行官苏姿丰和英伟达首席执行官黄仁勋相媲美。但在两位前任因对改进芯片承诺过高而离职后，格尔辛格需要谨慎解释他的策略。

与主要竞争对手 AMD 和英伟达不同，英特尔不仅设计芯片，而且也生产芯片。英特尔最大的问题是未能如期让处理器性能每两年就有一次飞跃。英特尔本月发布的一款全新 PC 芯片使用的仍是该公司在 2015 年发布芯片时使用的基本制造技术。

2009 年格尔辛格离开英特尔，加盟 VMware 母公司 EMC。之前，他是英特尔传奇首席执行官安迪 · 格鲁夫（Andy Grove）的高级副手。很多乐观分析师此前已经在期待格尔辛格会有何种表现。

瑞银分析师蒂莫西 · 阿库里（Timothy Arcuri）周一指出，格尔辛格应该会回应 7 纳米芯片生产计划延后的正面消息，以及英特尔计划将多少业务外包的更清晰解释。但格尔辛格强调不会将芯片制造外包，并将把生产规模翻番。他还宣布将成立一个名为英特额代工服务部门的新部门，开展芯片代工服务。

伯恩斯坦分析师斯泰西 · 拉斯根 (Stacy Rasgon)则不确定格尔辛格能否迅速提升英特尔在芯片行业的竞争地位。毕竟新芯片设计可能需要三到五年的时间才能上市。“在未来几年里，英特尔无法从根本上改变产品发展轨迹，”拉斯根周一指出。拉斯根补充说，苹果 Mac 电脑已经放弃英特尔芯片，转而采用基于 ARM 设计的芯片，亚马逊也在为新服务器生产基于 ARM 架构的内部芯片。

美国银行分析师维维克 · 艾莉亚（Vivek Arya）上个月在一份报告中表示，ARM 是一个 “被低估的威胁”。不仅是苹果，亚马逊、谷歌和其他公司的云服务器也可能转向更便宜的、基于 ARM 架构的芯片。谷歌刚刚聘请了长期担任英特尔高管的乌里 · 弗兰克（Uri Frank）来负责其定制芯片制造业务。与此同时，英伟达正试图收购 ARM，并更紧密地整合芯片设计，尽管此举遭到了反垄断机构的反对。

艾莉亚警告说，英特尔在高利润服务器市场的份额将从目前的 90% 以上下降到 2025 年的 70% 以下。

格尔辛格当下之急是如何阻止更多的客户流失。