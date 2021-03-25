微星 2020 年净利润增长 42%，今年将上调显卡价格

IT之家3月25日消息 根据 Digitimes 报道，微星于 3 月 23 日召开了投资者会议，董事长 Joseph Hsu 表示公司因芯片短缺，将上调显卡价格，这种情况可能持续到 2021 年年底。

他表示，2020 年微星公司的收益增长强劲，预计 2021 年会再次实现超过两位数的增长率。

微星董事长表示，2020 年微星净利润同比增长 42%，约合 2.7697 亿美元，每股收益 9.42 新台币，均达到了历史最高水平。其中笔记本、台式机、显示器贡献了 43% 的收入，显卡、主板等组件收入占比 53%，其它产品收入占 4%。

微星还表示，2020 年该公司 30% 的收入来自北美，37% 来自欧洲，33% 来自亚太地区。北美和欧洲的收入增长率均高于亚太地区。

IT之家获悉，微星 2020 年第四季度的利润低于预期，董事长表示，这是由于货币汇率变化、原材料海运延迟、年底营销费用增加等因素共同导致。

此外，微星 2021 年 2 月综合营收 132.6 亿元新台币，同比增长 63%，该公司表示 3 月直至第二季度，随着运输成本的下降和英特尔 500 系芯片组主板的出货，收入将继续增长。