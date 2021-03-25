惠普暗影精灵 6 Pro 锐龙版新品重磅首发：锐龙 7 5800H+RTX 3070，仅 9999 元

IT之家3月25日消息 在今年 1 月份，AMD 发布了新款的锐龙 5000H 高性能处理器，众多厂商都推出了新款锐龙版游戏本。今天，老牌 PC 厂商惠普也带来了最新的暗影精灵 6 Pro 锐龙版，采用了最新的模具，锐龙 7 5800H+RTX 3070 的高端配置，首发仅 9999 元，可谓抢到就是赚到。



AMD 锐龙 5000H 简介

AMD Ryzen 5000H 系列移动处理器专为卓越游戏体验设计，拥有超高的性能和出色的电池续航，多达 8 核和 16 线程，基于最新的 AMD“Zen 3”架构。

性能方面，以 AMD 锐龙 9 5980HX 处理器为例，其单线程性能比上一代提高了 23%，多线程性能提高了 17%，使之成为游戏和设计笔记本电脑的理想解决方案。

惠普暗影精灵 6 Pro 锐龙版：好看，能打，更实惠

受到加密货币挖矿热潮的影响，中高端桌面显卡货源紧缺，即使能买到价格也已经翻倍了。因此，今年入手一台高性能的游戏本成为了为数不多的选择。惠普暗影精灵 6 Pro 锐龙版搭载了 AMD 锐龙 7 和锐龙 9 处理器，还有 RTX 3070 高性能独显，首发售价仅为 9999 元 / 10999 元，可谓是显卡荒时代的一个超高性价比之选了。

IT之家了解到，基础款暗影精灵 6 Pro 锐龙版搭载了 AMD 锐龙 7 5800H 处理器，8 核 16 线程，3.2-4.4GHz。显卡为采用安培架构的 RTX 3070，配备 8GB 大显存。此外这款笔记本标配 16GB DDR4-3200 内存和 1TB 大容量 SSD。

从配置来看，基础款暗影精灵 6 Pro 锐龙版已经足以满足主流游戏玩家的需求，无论是《CS：GO》《英雄联盟》这样的竞技类网游还是《荒野大镖客》《赛博朋克 2077》这类 AAA 大作都可高画质高帧率运行。另外，9999 元的首发价也是十分诱人，相比组装台式机还要实惠的多。

如果你是一个追求极致游戏体验的玩家，搭载 AMD 锐龙 9 5900HX 的暗影精灵 6 Pro 高配版是个更好的选择。锐龙 9 5900HX 为 8 核 16 线程，3.3-4.8GHz，最重要的是它还能像桌面处理器一样超频，从而实现更高的性能释放。暗影精灵 6 Pro 高配版售价仅比标准版高 1000 元，CPU 的处理器性能更强，玩法更多。

暗影精灵 6 Pro 锐龙版采用了全新的模具，屏幕边框更窄，屏占比更高也为游戏提供了沉浸感。这款笔记本搭载了 15.6 英寸主流尺寸的屏幕，1080p 分辨率，144Hz 刷新率，在锐龙 5000H 处理器和 RTX 3070 显卡的加持下，主流大作基本都能以高帧率运行，

就整体设计而言，新款的暗影精灵 6 Pro 锐龙版简约内敛，再也没有了传统游戏本浮夸的造型，这让它的使用场景也更广。采用新模具的暗影精灵 6 Pro 锐龙版的厚度仅有 22.9mm，宽度也缩短了 8%，但散热性能却更强，8mm 热管和 12V 三相风扇加持，可保证笔记本高性能持续输出。

总结：

总的来看，惠普暗影精灵 6 Pro 锐龙版是一款没有明显短板的 “水桶机”，AMD 锐龙 9/7 为其提供了强力的 CPU 性能，RTX 3070 显卡足以应对 AAA 大作，1080p 144Hz 屏也是游戏本的主流标配。另外，采用简约设计的惠普暗影精灵 6 Pro 也让它能毫无违和感地出现在图书馆会议室等场景下。

惠普暗影精灵 6 Pro 锐龙版 3 月 25 日正式首发，售价仅为 9999 元和 10999 元，预计首发会一抢而空，感兴趣的小伙伴可以关注一下。

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