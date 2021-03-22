惠普 Envy X360 15 上新：Ryzen 5000U 或 11 代酷睿处理器

IT之家 3 月 22 日消息 惠普今天推出了对其 Envy x360 15 产品线的升级款。

2021 HP Envy x360 现在升级到 AMD Ryzen 5000U 塞尚系列处理器和英特尔 11 代酷睿 i5、i7 Tiger Lake 处理器，拥有一些外壳设计的小变动，还提供了 100%DCI-P3 色域覆盖的 4K OLED 屏幕。

值得一提的是，惠普表示新版本触摸板面积比上一代扩大了 19%，并且居中对齐。

AMD 版本可选 Ryzen 5 5500U、Ryzen 7 5700U 处理器，拥有 256GB/512 GB NVMe SSD，均为 8 GB 的双通道内存（似乎不可升级）。

该机默认采用 15.6 英寸 FHD IPS 触摸屏，亮度 250 尼特，45%NTSC 色域覆盖，可选 100% DCI-P3 色域覆盖、对比度为 100,000:1 的 4K OLED 面板，所有型号 Delta E <2。此外，Envy x360 还提供 HP Eyesafe 支持，以减少蓝光。

英特尔版本可选 Core i5-1135G7 和 Core i7-1165G7 处理器，搭载 Wi-Fi 6 AX201 网卡，i7 S 款提供 12 GB DDR4-3200 内存和 512 GB PCIe 固态和 32 GB 英特尔傲腾存储，i5 版本仅有 256 GB NVMe SSD。

此外，英特尔版本还提供了雷电 4 接口，相比 AMD 版本的全功能 Type-C 有所提升，其他方面基本相同。

IT之家了解到，尽管惠普公布的配置中没有提及独显，但惠普在其 PPT 中表明 Envy x360 也有 MX450 独显版本可选。

惠普 Envy x360 15 系列的其他功能包括 AI 噪音消除功能，支持消除通话中的背景噪音（仅支持英特尔），用于视频通话增强的光照调整、QuickDrop 互传、Smart Sense 散热管理（仅英特尔）和隐私功能（例如物理相机按钮、专用的麦克风静音按钮和集成的指纹）。

价格方面，AMD Ryzen 5000U 系列将于 4 月以 749.99 美元（4880元）起售，Ryzen 7 则为 959.99 美元（6246元）；英特尔酷睿 i5 版本为 899.99 美元（5856），i7 版本为 1049.99 美元（6832元）。