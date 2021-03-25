芯片制造落后台积电至少 2.5 年，英特尔拿什么追

北京时间 3 月 25 日消息，英特尔公司新任 CEO 帕特 · 基辛格 (Pat Gelsinger)在周三阐述了公司未来的前进方向，寻求借助以往的制造实力构建未来，追赶芯片制造行业的霸主台积电。然而，华尔街分析师们对此表示质疑，认为基辛格的计划缺乏实质性细节。

英特尔股价周三开盘上涨逾 5%，但是好景不长，刚到午后交易就回吐了全部涨幅，还进一步下跌，最终收跌 2.27%，跌幅超过了费城半导体指数的 1.34%。在英特尔宣布进军代工业务后，芯片代工巨头台积电股价昨天下跌逾 3%。

为了重塑英特尔，基辛格公布了一项坦率的计划。英特尔将投资 200 亿美元在亚利桑那州建造两个芯片制造工厂，创建一个新部门把芯片制造当作服务，包括把备受青睐的 x86 芯片架构授权给第三方，让台积电等合作伙伴来生产其最先进的微处理器。只有英特尔和 AMD 拥有 x86 芯片生产知识产权，这些芯片被用作电脑的中央处理器 (CPU)。

另外一个备受关注的转型是，英特尔将开始充当其他芯片公司的 “代工商”或者制造合作伙伴。这些公司专注于半导体设计，但是需要其他公司为他们制造芯片。英特尔称，其代工子公司名称为 “英特尔代工服务”，将由现任英特尔高级副总裁兰迪尔 · 塔库尔 (Randhir Thakur)领导。基辛格称，到 2025 年时，芯片代工市场规模有望达到 1000 亿美元。英特尔代工业务将制造一系列芯片，包括 ARM 架构芯片。亚马逊、谷歌、微软以及高通可能成为其芯片代工客户。

基辛格

基辛格还把目标对准了苹果公司。尽管苹果已经开始在 Mac 产品线中弃用英特尔处理器，转用自研芯片 Apple Silicon，但是基辛格认为苹果 Apple Silicon 的生产目前过于依赖台积电，英特尔希望提供自己的代工服务。

拿什么追赶台积电？

巴克莱银行分析师布莱恩 · 柯蒂斯 (Blayne Curtis)周三发布研报，对于基辛格的计划表示质疑。他表示，英特尔向投资者公布的计划没有多少新的产品细节，所提供的 2021 年财务业绩展望令人失望，尤其是该公司为亚利桑那州工厂规划的新资本支出，毕竟该工厂很可能会获得美国联邦政府补贴。

英特尔称，剔除闪存业务，预计今年全年调整后营收为 720 亿美元，调整后每股收益为 4.55 美元。英特尔在去年同意将闪存业务出售给韩国 SK 海力士，目前这笔交易还没完成。

美国银行分析师维维克 · 阿里亚 (Vivek Arya)在客户报告中称，他的团队对于英特尔希望重夺芯片制造优势的计划感到担忧。阿里亚认为，在最为先进的芯片制造上，基辛格并未提供任何证据来证明英特尔能够追赶上台积电甚至反超。

基辛格周二称，英特尔将加快芯片开发进程以追赶对手。“我们将快速追赶，”他说，“我们将把二至三年的处理器开发周期提速到一年，砍掉设计和生产新一代芯片所需要的时间。”

落后台积电至少 2.5 年

尽管基辛格作出了上述表态，但是杰富瑞 (Jefferies)分析师马克 · 利帕西斯 (Mark Lipacis)认为，英特尔并未直接解释它计划如何追赶台积电。根据利帕西斯的研究，英特尔在芯片制造上至少落后台积电 2.5 年时间，缩小这一差距存在难度。

苹果 A14 芯片由台积电生产

在芯片制程上，英特尔一直卡在 10 纳米上，迟迟无法过渡到 7 纳米。相比之下，台积电已经实现了 5 纳米芯片量产。苹果去年发布的 iPhone 12 采用了基于 5 纳米工艺的 A14 芯片，就是由台积电生产。

去年 10 月，台积电称目标是在 2022 年实现 3 纳米芯片的量产。而英特尔的 7 纳米芯片生产已经推迟到了至少 2022 年底。

阿里亚称，不只有英特尔考虑建厂，台积电也计划在亚利桑那州新建一座制造工厂，量产时间几乎和英特尔的计划同步。

在加拿大皇家银行资本市场分析师米奇 · 史蒂夫斯 (Mitch Steves)看来，眼下投资半导体行业的最安全方式之一也许就是投资生产芯片制造设备的公司，彻底忽视芯片制造商。

史蒂夫斯在周三写给客户的报告中称，他的团队认为应用材料等公司并不存在无法完成既定目标的风险，因为他们在与对手竞争的同时只提供芯片制造商所使用的工具。

“显然，我们相信 AMD 和英特尔目前都面临执行风险，这使得我们把半导体资本设备行业视为 2021 年更为简单的投资计划，”史蒂夫斯称，“200 亿美元的投资很可能会为半导体资本设备公司的财务模型提供更多上升空间。我们认为 AMD 和英特尔的重点在于执行。”

《巴伦周刊》在去年 11 月认为，英特尔股价将迎来逆袭。过去一年，英特尔股价已经增长了 20%，而同期费城半导体指数增长了 101%，标普 500 指数增长 60%。