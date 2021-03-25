比特币开采热潮加剧半导体短缺，推动芯片价格大涨

据外媒报道，随着比特币价格飙升，加密货币热潮背后的隐藏成本正变得越来越清晰，人们对使用大量计算机设备开采比特币引发的环境后果的认识也始终在提高。微软联合创始人比尔 · 盖茨 (Bill Gates）就曾指出，比特币开采每笔交易消耗的电力比人类已知的任何其他活动都要多。

如今，比特币开采也开始影响到半导体行业，甚至加剧了芯片供应短缺危机。从智能手机、电视到汽车等，几乎每个行业都面临 “缺芯”。比特币是由比特币矿商开采的，他们通过完成大量计算来验证交易，从而获得加密货币。开采过程不仅需要耗费大量能源，矿商们还需要越来越强大的计算机设备或比特币挖矿机来完成这个过程。

比特币开采的速度与挖矿机内部芯片的先进程度直接相关。随着比特币价格飙升，加密货币采矿业的盈利能力也随之上升。开采单枚比特币的平均成本约为 5000 美元，而比特币的交易价格已飙升至 5.8 万美元，丰厚的回报将上月矿商们的收入推高至创纪录的 14 亿美元。这也促使矿商们花费更多资金购买高端电脑和芯片。

问题是，即使没有加密货币矿商日益增长的需求，半导体行业也在努力应对全球性芯片短缺。新冠肺炎疫情、美国得克萨斯州寒流以及火灾等，都给芯片生产和供应链造成了严重影响。

野村证券 (Nomura)驻首尔研究主管 CW Chung 表示：“当芯片行业同时面临从供应限制到高端芯片结构性短缺等危机时，来自加密货币矿商的额外需求正在到来，这种紧缩应该会持续到今年年底。”

芯片供应短缺正影响着很多行业。丰田和大众等汽车制造商因此大幅削减了汽车产量，智能手机制造商正在推迟新机型的发布。游戏芯片的短缺迫使芯片制造商英伟达不得不对新款芯片进行编程，在检测到该芯片被用于挖掘加密货币时，自动将采矿效率降低一半。

全球最大的芯片制造商台积电和三星制造了加密货币开采中使用的大部分芯片，这两家公司也是苹果和英特尔等全球科技巨头的主要供应商，后两者占芯片制造商营收的比例远高于比特币矿商。尽管如此，芯片的产能已经从需要持续供应的行业中分流出来。

除了专用芯片外，加密货币矿商还在抢购更多的电脑和服务器，这推高了个人电脑中所使用传统 DRAM 芯片需求。第二季度传统上是服务器芯片需求旺季，对谷歌和 Facebook 等大型科技公司的业务至关重要，但现在也受到缺芯的影响。

所有这些因素都在某种程度上推动 DRAM 芯片价格在过去 3 个月上涨逾 60%。尽管这提振了芯片制造商的利润，但供应短缺对该行业之前可预测的价格周期造成了严重影响。去年，人们曾预计芯片价格会下降。现在，随着短缺加剧，预计消费芯片价格会在第二季度再上涨 20%。

CW Chung 表示：“加密货币行业的需求可能会对芯片市场产生重大影响。在上一轮比特币价格飙升中，其芯片需求占了台积电总销售额的十分之一。”

结构性变化也正在使情况变得更糟。智能手机和游戏机制造商已经改变了购买习惯，在长时间的高价格之前囤积了足够几个月使用的芯片。

更重要的是，芯片是智能手机和个人电脑等消费电子设备中最昂贵的部件之一，为增加供应以压低价格的模式不会很快见效。原材料采购和芯片生产的过程过去至少需要 3 个月，现在变得越来越长。新建产能或提高产量需要数年时间，且很少有其他供应商能够在短时间内实现规模化生产。

接下来会发生什么？之前的行为模式显示，当比特币价格跌破 3800 美元时，比特币开采对大多数矿商来说就不再有利可图。但按照目前的价格水平来看，跌破这条底线可能还需要很长时间。