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高通正式发布骁龙 780G 5G SoC：骁龙 888 同款 5nm，消息称小米 11 Lite 将搭载

2021/3/25 13:49:23 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家3月25日消息 高通公司今天公布了下一款骁龙 7 系列处理器，名称为骁龙 780G 5G。新的芯片组将旨在提供更好的 AI 性能、更好的相机体验和 5G 支持，以及一些高级功能。

骁龙 780G SoC 基于八核架构，是骁龙 768 的继任者，将瞄准低预算的 5G 智能手机。德国媒体 WinFuture 认为，新的高通 780G 处理器将为即将到来的小米 11 Lite 提供支持。这款手机预计将在 3 月 29 日与小米 11 Pro 和小米 11 Ultra 一同亮相。

高通骁龙 780G 5G 功能特性

IT之家获悉，高通骁龙 780G 沿袭了目前旗舰产品骁龙 888 芯片组的特点，新的 780G 也采用了 5nm 工艺制程。它配备了八核 CPU，包括 2 个时钟频率为 2.4GHz 的 ARM Cortex-A78 和 6 个时钟频率为 1.8GHz 的 Cortex-A55 核心。支持 LPDDR4 内存。据悉，三星将制造新的高通芯片。

骁龙 780G 配备了 Adreno 642 GPU，其图形驱动支持 OTA 更新。对于游戏爱好者来说是一个好消息，因为该 GPU 将在游戏过程中提供真正的 10bit HDR 分辨率。

高通骁龙 780G 是首款获得 Spectra 570 图像信号处理器（ISP）的 7 系列处理器。ISP 可以同时支持三个不同的摄像头。该芯片组可以在弱光条件下实现更好的照片质量，并允许以 HDR 10 + 和 4K HDR 分辨率进行视频录制。

高通骁龙 780G 采用了骁龙 X53 调制解调器来提供 5G 连接。该调制解调器 sub-6 GHz 的网络上可以达到 3Gbps 下载速度。和最高端的骁龙 888 一样，它也支持蓝牙 5.2、Wi-Fi 6 以及 Wi-Fi 6E，这得益于 FastConnect 6900。

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关键词：骁龙780G高通小米11 Lite

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