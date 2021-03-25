全球首款宽体超混 SUV：比亚迪宋 PLUS DM-i 今日上市

IT之家 3 月 25 日消息 根据比亚迪官方的消息，3 月 25 日 19 点 30 分全球首款宽体超混 SUV 宋 PLUS DM-i 上市。该车将推出 51KM、110KM 两种续航版本，共 4 款车型，预售价格为 15.38-17.58 万元。

IT之家了解到，宋 PLUS DM-i 前脸采用独特大嘴式格栅配合与汉同源的 “龙须”造型，张力十足；内饰采用专属日蚀蓝 + 苍穹灰配色，清新、简洁、纯净，与新能源环保理念完美契合。

动力方面，宋 PLUS DM-i 拥有骁云 - 插混专用 1.5L 高效发动机、EHS 电混系统、DM-i 超级混动专用功率型刀片电池三大核心技术，配合 EV 纯电、HEV 串联、HEV 并联、发动机直驱 4 大驾驶模式，做到了日常使用以电驱动为主，发动机高效充电，适时辅助驱动，全工况超高效率。51KM 版本亏电百公里油耗低至 4.4L，110KM 版本百公里加速仅需 7.9 秒。

新车全系配备前排及前风挡双层隔音隔热玻璃、12.8 英寸 8 核自适应旋转悬浮 Pad、手机 NFC 车钥匙、Dirac 智能音乐座舱等，还搭载与汉一致的 DiLink3.0 系统，高配车型新增主副驾驶座椅通风 / 加热、主驾座椅 8 向电动调节。而主被动安全方面，胎压数字显示、百万像素级的 360° 高清全息透明影像也是全系标配。

宋 PLUS DM-i参数表：