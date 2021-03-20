OPPO Find X3 系列昨日发售，全店销售额超去年双 11

IT之家3月20日消息 OPPO Find X3 手机于 3 月 19 日首次开售，搭载双主摄、60 倍显微摄像头，售价 4499 元起。根据官方消息，OPPO 天猫旗舰店昨日销售额破亿，超过 2020 年双 11 全天。其中 Find X3 系列手机获得了天猫平台手机单品销量、销售额双冠军，相比上一代产品增长 300%。

作为 OPPO Find 系列的十年之作，这款手机首次配备全链路色彩管理功能，配备 6.7 英寸 2K 分辨率显示屏，色域覆盖 100% P3，支持 10.7 亿色显示，有着 HDR10 + 认证。手机搭载 5000 万像素双主摄，均采用了索尼 IMX 766 1/1.56 英寸转感器，其中超广角镜头有着自由曲面技术，提供更好的画质，减小畸变。除此之外，手机还配备 1300 万像素长焦镜头、60 倍显微镜摄像头。

IT之家获悉，OPPO Find X3 系列手机拥有一体成型机身，支持 IP68 防水，内置 VC 液冷散热、4500mAh 电池，支持 65W 超级闪充、30W 无线闪充。

Find X3 标准版配备骁龙 870 处理器，8GB+128GB 售价 4499 元，256GB 售价 4999 元。

Find X3 Pro 配备骁龙 888 处理器，8GB+256GB 售价 5499 元，12+256GB 售价 5999 元，16+512GB 售价 6999 元。