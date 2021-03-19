4499 元起，OPPO Find X3/Pro 今日开售：十年理想之作

IT之家3月18日消息 OPPO 于 3 月 11 日推出了 Find 十年理想之作——OPPO Find X3 系列，在设计、屏幕、拍照、性能、色彩管理、操作系统等层面都有一定提升，由姜文、倪妮两位代言，相比上代起售价低了1000元，新机将于今日上午十点正式开售。

Find X3（骁龙 870）：8GB+128GB 售价 4499 元，256GB 售价 4999 元

Find X3 Pro（骁龙 888）：8GB+256GB 售价 5499 元，12+256GB 售价 5999 元，16+512GB 售价 6999 元

配置方面，OPPO Find X3 Pro 搭载新一代旗舰移动平台骁龙 888，拥有超大超薄 VC 液冷散热设计，内置 4500mAh 大电池，支持 65W 超级闪充、30W 无线闪充、10W 无线反充。





OPPO Find X3 系列首次支持全链路色彩管理，配备 6.7 英寸 QHD+ 屏幕，采用了全新的 LTPO 混合背板技术，可实现 1Hz-120Hz 范围内无感调节 120 档刷新率。

影响方面，该机搭载双 5000 万像素 1/1.56 寸的 IMX766 主摄，50MP 超广角镜头采用 “自由曲面”，加之行业首发的 60 倍显微镜头，辅以 1300 万长焦镜头，拍摄、存储、显示都是 10 亿色。

IT之家了解到，OPPO Find X3 系列采用太空感设计、一体流线机身、环形山影像镜组，厚 8.26 毫米，重 193g，提供镜黑、雾蓝、凝白三色以及 “宇宙摩卡”素皮版本。