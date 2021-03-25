英特尔将于 2023 年推出由台积电代工的处理器

IT之家3月25日消息 据外媒 TomsHardware 消息，英特尔在昨日举办的直播中公布了一系列重大信息，公布了 7nm 制程芯片的开发进展，详细介绍了由 47 颗小芯片封装而成的 Xe-HPC 高性能 GPU。

英特尔 CEO 帕特 · 基辛格表示，将于 2023 年推出领先的 CPU 产品，由台积电代工制造，会同时提供民用版和服务器处理器。不过，英特尔尚未公布新处理器的制程信息。英特尔还指出，由台积电代工的 CPU，将确立英特尔在民用市场和数据中心市场的领先地位。

除此之外，英特尔还表示 2023 年大部分产品将使用自家 7nm 制程工艺制造，会推出代号为 “Meteor Lake”的台式机 CPU 以及 “Granite Rapids”服务器 CPU。这意味着，英特尔可能将在 2023 年推出两组 CPU 产品线。台积电、三星电子自今年起便开始 3nm 制程工艺的研发，因此可以预计英特尔 2023 年由台积电代工的处理器有望同样使用 3nm 制程工艺。

外媒表示，台积电、三星的 3nm 工艺可能使 CPU 主频倒退，但是架构的提升有望抵消这种影响。尽管如此，更新的工艺会更加节能，成本更低。

IT之家了解到，英特尔出货的处理器产品绝大多数为中低端产品，旗舰芯片销量非常少。外媒表示，尽管台积电的产能始终比较紧张，但是为英特尔代工少数高端芯片的能力还是会有的。