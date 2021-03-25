中国人造太阳 EAST 将挑战可控核聚变 1 亿摄氏度运行 100 秒

IT之家 3 月 25 日消息 据新华网消息，我国全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）将于近期完成一轮升级改造，向芯部电子温度 1 亿摄氏度、100 秒长脉冲等离子体的科研新目标发起挑战。此前该“人造太阳”创造了 1 亿度运行 20 秒钟的记录，改造完成后有望大幅提高记录，实现巨大的技术跨越。



中科院合肥物质科学研究院副院长、等离子体物理研究所所长宋云涛说，EAST 是我国重大科学工程，目标为人类开发核聚变能源提供工程和物理实验基础，建成以来已开展实验 96000 余次，先后实现了稳定的 101.2 秒稳态长脉冲高约束等离子体运行、电子温度 1 亿摄氏度 20 秒等离子体运行等国际重大突破。

从去年 7 月起，EAST 启动新一轮升级改造，在尖端材料、关键部件、主要子系统等方面实施一系列重大提升。“装置升级的技术难度高，工作量大！”中科院等离子体物理研究所研制中心主任吴杰峰说，“‘人造太阳’非常复杂，要让上亿摄氏度高温与零下 269 摄氏度低温 1 米内共存，上万个零部件，有一点点瑕疵，未来实验可能就会失败。”

IT之家了解到，EAST 托卡马克装置使用液氮冷却超导磁铁，将等离子体禁锢在装置内，实现可控核聚变。官方表示目前升级改造工作进展顺利，预计将于 2021 年 4 月底结束改造，向“1 亿摄氏度 100 秒”的新目标发起冲击。