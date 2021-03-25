1699 元起，iQOO Z3 5G 正式发布：搭载骁龙 768G 芯片，续航约 9 个小时的《王者荣耀》

IT之家 3 月 25 日消息 在今日的新品发布会上，iQOO 正式推出了 “性能先锋”iQOO Z3 5G，售价自 1699 元至 1999 元。

6GB+128GB 版本为 1699 元（首发1599）

8GB+128GB 版本为 1799 元

8GB+256GB 版本为 1999 元

设计方面，iQOO Z3 将采用 3D 弧度后盖、2.75mm 超窄中框、厚约 8.5mm、重约 185.5g，对比上一代减薄 0.56mm，减轻 14g，50:50 黄金配重，提供深空、星云、云氧三款配色。

IT之家了解到，iQOO Z3 搭载高通骁龙 768G 芯片，支持内存融合技术，拥有 8G+3G=11G 运存的运行效果，辅以 UFS2.2 闪存，支持 Multi-Turbo 5.0 路径优化、超级系统进程、应用秒开 2.0 等。

影像方面，该机搭载三摄组合，包括 64MP 主摄（三星GW3）、120 度超广角镜头、超微距镜头，前置 16MP 镜头，支持超级夜景、夜景多风格、AI 极夜自拍，越夜越精彩、Vlog 创作模板、风格滤镜、大电影模式、EFB 连续追焦、老照片修复 2.0 等功能。

游戏方面，iQOO Z3 搭载 120Hz 水滴屏，180Hz 触控采样率，支持多款高帧游戏，例如《QQ 飞车》超高帧率模式支持，拥有鹰眼显示增强 2.0、游戏护眼 2.0、4D 游戏振感、游戏伴侣、游戏魔盒等功能。

此外，该机内置 4400mAh 电池，续航约 9 个小时的《王者荣耀》，支持 55W 闪充，宣称可在 15 分钟内从 15% 充至 60%，还有全场景智能省电模式（15% 的电可以聊 2.5 小时微信、导航 2.1 小时）。

系统方面，该机传承 OriginOS for iQOO 系统，华容网格、行为壁纸、原子组件、原子随身听、OriginOS 控制台、摄像头检测、应用隐身等功能。



其他方面，iQOO Z3 搭载五重液冷散热系统，最高可使处理器核心温度下降 10 度，同时采用了 iQOO 7 同款「纵横全场景天线」，5G 上传信号强度提升 25%；采用了侧边指纹识别方案。