美图已从小米拿回美图手机授权，未来不再进入手机制造销售业

IT之家 3 月 25 日消息 今天，美图公司发布了 2020 年财报，总收入为人民币 11.94 亿元，同比增长 22.1%，归属于公司股东的持续经营利润为人民币 6089 万元，这也是美图自创办以来第一次实现全年盈利。

根据新京报贝壳财经的报道，美图公司 CEO 吴欣鸿在年度业绩发布会表示，美图公司未来不再进入手机的制造销售行业；至于与小米的合作进展，美图已经拿回了美图手机的授权。

IT之家了解到，在 2018 年，小米集团发布公告称与美图公司签订战略合作协议。小米将获得美图手机品牌和相关影像技术，以及大部分智能硬件的 30 年全球独家授权。美图手机官方当时也曾表示，美图将旗下美图手机的品牌、影像技术和二级域名，在全球范围内独家授权给小米集团，强强联合推出更加强大的美图手机及智能硬件。

2019 年，在北京水立方举行的小米 CC 系列新品发布会上，小米发布了小米 CC9 美图定制版手机 “小仙女”。

小米 CC9 美图定制版采用 6.39 英寸 AMOLED 屏，搭载高通骁龙 710 处理器，配备 4030mAh 电池，前置 3200 万像素摄像头，后置索尼 4800 万三摄，相机功能 100% 由美图研发。

2019 年 9 月，小米美图手机微信公众号发布消息称，账号将迁移至小米米粉之家。此次公众号迁移，就有网友猜测美图和小米的合作已经结束。