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2999/3299 元，荣耀 V40 轻奢版今日开卖：轻薄超曲屏、66W 超级快充

2021/3/26 0:13:54 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 3 月 26 日消息 荣耀在 3 月 23 日正式推出了旗下最新的两款产品：荣耀 V40 轻奢版以及荣耀平板 7，将于今日十点开售。

荣耀 V40 轻奢版是荣耀家族迄今为止最轻薄的 5G 手机，主打轻薄的设计、轻快的体验、强大的摄影能力，售价为 2999 元（8GB+128GB），3299 元（8GB+256GB），提供钛空银、幻夜黑和典雅的蓝水翡翠三种配色。

荣耀 V40 轻奢版搭载天玑 800U 处理器，采用超曲飞瀑屏与背面 3D 曲面玻璃设计，重 169g，厚 7.64 mm，配备了一块 6.57 英寸的 OLED 屏幕，分辨率 2340*1080，支持荣耀 V40 同款 10 亿色显示。

IT之家了解到，荣耀 V40 轻奢版采用前置 3200 万高像素美颜镜头以及后置 6400 万超清主摄、120° 超广角、4cm 微距和独立人像景深四摄，支持前后双景录像。

其他方面，该机钛空银版本背部 AG 磨砂 + 双纹理双镀膜工艺，内置3800mAh电池，支持 66W 超级快充，15 分钟充满 60%，35 分钟充至 100%。此外，该机支持多功能 NFC，除了门禁卡、交通卡、银行卡，车钥匙也集成到了手机上。

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关键词：荣耀

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