中国联通成功回到 5G 用户发展第一阵营

3 月 25 日消息 在大家的千呼万唤后，中国联通终于正式公布了其 5G 套餐用户规模。虽然总量无法与中国移动相比，但是中国联通已经毫无疑问地回归到 5G 第一阵营。

一、双手紧捂是中国联通曾经的常态

2019 年 11 月初，三大运营商同步上架销售 5G 套餐。从此开始，中国移动和中国电信就开始了在 5G 用户发展上的持续较劲，相互竞相公布 5G 用户发展数据。中国联通好似局外人一般，即便有公布数据的万般呼吁，仍然不为所动。

虽然没有与中国移动和中国电信争抢媒体的聚光灯，但是中国联通并没有放松在 5G 用户发展上的任何努力。无论是套餐打 7 折销售，还是上架 5G 流量包，中国联通保持与友商的同步促销操作。

至于大家关注的中国联通为什么迟迟不公布 5G 套餐用户发展数据问题，实际上中国联通高层早已公开说明了原因。5G 套餐用户与真正的 5G 用户之间，还有 5G 终端这个硬件障碍，因此单纯的 5G 套餐用户数据意义并不是非常大。

截至 2020 年 12 月底，我国的 5G 套餐用户已经超过 3 亿户，但是网上的 5G 终端只有 1.7 亿部左右。3 亿户和 1.7 亿部之间的距离，一方面说明了我国真正的 5G 用户只有 1.7 亿户左右，另外也说明大量 4G 用户已提前使用了 5G 流量包。

二、5G 套餐渗透率已经超过中国移动

根据中国联通公布的 5G 套餐用户数据和其移动电话用户总量，我们可以得出其 5G 套餐用户数渗透率已经达到 23%，虽然略低于中国电信，但是这样的发展结果，相对于中国联通自身来说已经非常大的成就。

虽然中国联通的移动电话用户流失比较严重，这在一定程度上变相拉高了其 5G 套餐用户渗透率，但是相对于夯实基本盘的重要意义来说，再多的水份用户或者虚假用户剔除都是有益于中国联通的长远发展的。

中国联通公布 5G 用户套餐渗透率之后，无疑将对中国移动产生不小的压力，毕竟作为行业的老大而且也是大家的学霸，中国移动必然会进一步加大在 5G 套餐用户发展方面的力度，至少不会放任自己被迫成为这个指标的老三。

实际上，在 5G 用户发展前期，真正有意愿和财力尝鲜 5G 的基本上都是中高端用户。至于三家运营商各自的中高端用户数量有多少，这个大家可以通过现在的 5G 套餐用户渗透率进行大体推算。

未来能否将更多的普通用户提前发展成 5G 套餐用户，这才是真正体现运营商经营能力的重点。毕竟让有钱人多掏钱比让普通人多掏钱相对来说更容易一些。2021 年三大运营商的 5G 套餐用户渗透率将更值得大家关注。

三、5G 套餐用户占有率已有大幅提升

中国联通的移动电话用户规模最少，而且 2020 年流失超过 1200 万户。虽然我们不确定这是不是中国联通主动挤水分，但是在移动电话用户占有率持续下滑的情况下，中国联通的 5G 套餐用户市场占有率却出现了大幅提升。

从占有率绝对值看，虽然中国仍然是份额最小的，但是相对于其移动电话用户市场份额规模和下滑走势来说，中国联通已经成功实现了逆转。应该说，中国联通和中国电信在 5G 套餐用户拓展上都实现了超越自身的发展成就。

不管中国移动高层是否意识到当前的 5G 套餐用户发展竞争的巨大压力，至少上面的这些数据绝对值得中国移动人深思。巨大的基础用户优势和规模第一的 5G 基站优势，是否都已经转化为 5G 套餐用户发展优势。

虽然有很多分析人士甚至部分专家不看好 5G 或者对 5G 发展持较为保守的态度，但是从新基建战略落地和官方的态度看，2021 年毫无疑问将是 5G 的大发展年。未来，中国联通能否保持现状的优势，中国移动能否迎头赶上，值得期待。

虽然 5G 的应用场景还不明确，而且社会对 5G 的态度有进一步分化趋势，但是对于运营商来说，铆足发展的劲头不能有任何松懈，不管是在各种份额指标上已经领先的中国联通和中国电信，还是在规模总量上已经独占鳌头的中国移动。当然解决 5G 当面面临的较多困难，需要运营商的齐心协力，也需要监管层推动更多潜在受益者提前入场，只有全社会共同参与，我国的 5G 全球领先才能真正提前实现。