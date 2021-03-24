中国联通提出现阶段 6G 愿景：智能、融合、绿色、可信

3 月 24 日消息 备受业界关注的 “中国联通 CUBE-Net3.0 网络创新技术论坛”在今天拉开帷幕。

论坛期间，中国联通正式对外发布了 6G 白皮书、弹性空口 3.0 白皮书、异构算力统一标识与服务白皮书、云网融合向算网一体技术演进白皮书、智能运营白皮书等重磅研究成果。

在 6G 白皮书中，中国联通表示，中国联通会紧跟国家产业政策和发展布局，践行网络强国，把握全球数字时代历史机遇期，紧抓未来五到十年产业发展窗口期，在关键技术研究及标准化推动、技术交流与产业合作平台、6G 试点应用等方面同时发力，保证未来 6G 网络的平滑演进和先进性。

中国联通将秉承 “聚焦、创新、合作”的实施理念，聚焦 6G 共性和关键技术研究，提升自主可控核心能力，坚持开源开放原则，保持高密科研投入，深入开展技术迭代创新和增强核心技术创新。前期中国联通聚焦太赫兹通信、空天地一体化网络、区块链可信共享和确定性网络等 6G 高潜力使能技术方向的相关研究工作。

白皮书向业界阐述中国联通在 6G 研究起步阶段，对下一代通信网络愿景、网络特征、网络需求和关键使能技术的初步观点，提出了联通现阶段的 6G 愿景：“智能、融合、绿色、可信”。未来中国联通将围绕上述愿景开展 6G 技术研究布局，构建包括愿景与需求，网络架构和使能技术的 6G 全技术体系和研究团队，跟随产业发展动态和形势，持续开展 6G 使能技术重点攻关研究。

未来，中国联通将从核心技术创新研究、标准化推动和产业合作平台三个方向建设循环促进的闭环研究体系和研究生态。同时中国联通诚挚的邀请业界所有关注 6G 技术的高校和研究机构共同参与，协作推进 6G 关键技术研究、6G 技术标准化和 6G 技术先行先试等工作，协同推动中国 6G 技术领先优势，为实现未来 “智能、融合、绿色、可信”的 6G 愿景携手合作，共创 6G 美好未来。