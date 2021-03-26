摩托罗拉发布 edge s 海外版 G100：售价高出 1450 元

IT之家3月26日消息 摩托罗拉于 2021 年 1 月 26 日发布了 edge s 新机，全球首发骁龙 870 处理器。这款手机搭载 5000mAh 大电池，6+128GB 售价 1999 元起。今日，摩托罗拉在欧洲和拉丁美洲地区正式发布这款手机的海外版——G100。海外版手机配置与国内相同，但存储配置从 8+128GB 起。

这款手机搭载 6.7 英寸 LCD 全面屏，刷新率最高 90Hz，支持 MiceoSD 卡扩展。手机配备的骁龙 870 处理器最高主频 3.2GHz，相比骁龙 865 CPU 提升可达 12%。手机支持 5G 以及 WiFi 6，除此之外，还具备 Turbo LPDDR 5 和 Turbo UFS 3.1 技术，进一步提升性能表现。

摩托罗拉 G100 手机采用侧边指纹识别方案，后置 6400 万像素主摄，还有 1600 万像素超广角摄像头、200 万像素景深摄像头以及 ToF 传感器。手机采用双前摄设计，具有 16MP 标准镜头和 8MP 超广角镜头。

IT之家了解到，摩托罗拉 edge s 国内版 8+128GB 售价 2399 元，但同配置的海外版 G100 售价 499.99 欧元，售价约合 3850 元人民币，比国内贵了 1450 元。

除此之外，摩托罗拉还在海外发布了 G50 手机。这款产品配备高通骁龙 480 处理器、6.5 英寸 720p 屏幕，存储方案为 4+64GB 或 4+128GB，售价约合 1772 元人民币。