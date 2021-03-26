不知道大家注意到没有，我们身边随处可见的基站，现在陆陆续续开始有了颜色。

为什么要涂颜色呢？

有人说，是为了伪装。也有人说，是为了美观。

其实，这些说法都不对。

如果是为了伪装或美观，那为什么不干脆全刷，而只是刷一部分呢？况且，除了绿色之外，还有蓝色和红色，和环境也不搭呀！

真正的原因，按中国铁塔的说法，叫做色彩分区。

众所周知，在我们国内，中国铁塔公司负责基站基础设施（铁塔、站房等）的建设和维护。

铁塔把基础设施搞定之后，再向中国移动、中国电信、中国联通等运营商提供租赁服务，把铁塔上的空间位置，租给各个运营商。运营商按设备的体积、重量，支付相应的租金。

所以，大家会看到，一个铁塔上，往往会有好多个基站天线，既有 2G、3G、4G 的，也有 5G 的；既有中国电信、中国联通的，也有中国移动的。

那么问题就来了：天线那么多，加上乱七八糟的馈线和 RRU 什么的，装维工人和工程师怎么能够分清，到底这些东西分别是谁的呢？

以往采用的方法，要么是凭经验，要么是贴标签。经验肯定是不准的。标签的话，离得稍微远一点，根本看不清。

分不清，就会出问题。例如，拆错了设备，剪错了线，把别人的设备破坏了；安装设备时，占用了别家的位置，等等。

这些错误施工，导致了大量的投诉。

于是，中国铁塔就想了这么个办法，通过喷漆或缠绕色带，对天线、馈线、抱杆等天面设备进行标识，称为色彩分区法。

三种颜色，分别代表谁呢？

很简单，绿色是中国移动，红色是中国联通，蓝色是中国电信。

根据铁塔的试用反馈，采用色彩分区法之后，运营商施工队伍的出错率大幅下降，空间侵占问题也大幅减少。运营商也反馈，有了颜色标示，他们的网络优化工作也方便了很多。

由此看来，未来色彩分区法将会在更多的地方进行推广。我们的基站，将会变得更加色彩纷呈。