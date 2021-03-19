湖北 5G 基站申领使用 “转供电费码”，降低用电成本

5G 电费高已经成为行业重点关注的话题。昨日，湖北省发改委公示了一份由湖北省发展和改革委员会、湖北省经济和信息化厅、湖北省市场监督管理局、湖北省通信管理局、湖北省能源局五个部门联合印发的《关于降低 5G 基站用电成本有关事项的通知》，强调为多措并举降低湖北省 5G 基站 (含 5G 室内分布系统，下同)用电成本，支持 5G 产业加快发展，结合本省电价管理实际，多举措降低 5G 电费。

《通知》主要包括四个方面：

一，明确 5G 基站用电价格政策。包括对向电网企业直接报装接电，同时集成有电储能设备的 5G 基站，执行销售环节峰谷分时电价政策；积极支持 5G 基站参加电力市场化交易。

二，加大 5G 基站转供电违规加价清理规范力度。包括明确 5G 基站转供电价格政策，5G 基站用电属于转供电的，所在转供电主体要严格执行国家电价政策，按照 5G 基站对应执行的单一制工商业及其他用电目录电价和 5G 基站分表电量向 5G 基站收取电费。

大力推广 5G 基站申领使用 “转供电费码”，确保 5G 基站申领 “转供电费码”全覆盖，做到 “一站一码”，构建 5G 基站转供电价格行为 “风险预警 + 精准监管 + 案件查处”的常态化治理闭环。

三，加快推进 5G 基站转供电改造为直供电工作。包括制定全省 5G 基站转供电改直供电专项实施方案。按照 “分步推进、先易后难、能改即改”的原则，根据配变分布和 5G 基站规划布点等情况，制定 5G 基站转改直 “一站一策”，加快推进 5G 基站转供电改造为直供电工作。

四，鼓励各地出台 5G 基站用电等优惠支持政策。包括鼓励各地对开通运行的 5G 基站进行补贴，补贴范围主要包括 5G 基站运行用电费用等，切实推动 5G 基站加快建设，降低 5G 基站运行成本。