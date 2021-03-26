苹果：App Store 没有垄断 iOS 应用，因为有网络的存在

IT之家 3 月 26 日消息 我们知道，苹果不允许 iPhone 从第三方渠道安装应用，如果你想在 iOS 上安装一款应用，只能通过苹果自家的 App Store 安装。

然而，苹果却不这么认为。在作为澳大利亚消费者监督机构对 App Store 调查的一部分做出的回应中，苹果认为，这根本不是事实，因为存在网络应用和互联网。

在给澳大利亚竞争与消费者委员会 (ACCC)的一份说明中，苹果认为：“即使用户只拥有基于 iOS 系统的设备，应用分发也远不限于苹果 App Store，因为开发者有多种替代渠道来接触该用户。整个网络对他们来说都是可用的，而 iOS 设备可以不受限制和控制地访问它。一种常见的方法是用户在网站上购买和消费数字内容或服务。”

苹果还认为，他们不是垄断，因为他们必须与基于网络的应用商店竞争，如 Steam、Epic 游戏商店、PUBG、AppStream、Chrome 网络商店、Setapp 或微软商店。苹果还表示，还有 Google Play、三星 Galaxy 和亚马逊应用商店作为苹果的竞争对手。

苹果拥有 App Store，很可能是该公司最大的反垄断漏洞。App Store 的利润远高于竞争对手，比如 Google Play 应用商店。正如 Epic 在 2020 年夏天与苹果闹翻的事件所表明的那样，苹果不希望开发者在 App Store 之外推出应用内购。从苹果的角度来看，其认为开发者不付出代价就能从 App Store 中获益是不公平的。

值得一提的是，苹果创始人乔布斯根本不希望 iPhone 上出现第三方应用。在苹果其他高管的游说下，他才退让，同意推出 App Store。

IT之家了解到，苹果在某些方面已经适当调整了 App Store 的政策。苹果去年将其佣金从 30% 削减到 15%，这适用于大多数拥有盈利应用的开发者。