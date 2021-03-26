欢聚集团 2020 Q4 净营收 37.835 亿元，净亏损 7.919 亿元同比收窄

据报道，欢聚集团（Nasdaq：YY）今天发布了截至 12 月 31 日的 2020 财年第四季度及全年财报。报告显示，欢聚集团第四季度净营收为人民币 37.835 亿元（约合 5.799 亿美元），比上年同期的人民币 21.319 亿元增长 77.5%；归属于欢聚集团控股权益的持续运营业务净亏损为人民币 7.919 亿元（约合 1.214 亿美元），相比之下上年同期归属于欢聚集团控股权益的持续运营业务净亏损为人民币 8.166 亿元。

2020 年第四季度财务亮点

净收入同比增长 77.5% 至 37.835 亿元（5.799 亿美元），2019 年同期为 21.319 亿元。

归属于欢聚集团控股权益的持续经营净亏损为 7.919 亿元人民币（1.214 亿美元），2019 年同期为 8.166 亿元人民币，主要是由于 BIGO 的经营亏损缩窄所致。

非美国通用会计准则下，归属于欢聚集团控股权益的持续经营净亏损同比下降 67.2% 至 1.494 亿元（2290 万美元），主要受到 BIGO 的经营亏损缩窄的影响；2019 年同期为 4.557 亿元。

2020 年全年财务亮点

净收入同比增长 112.1% 至 132.309 亿元（20.277 亿美元），2019 年同期为 62.393 亿元。

归属于欢聚集团控股权益的持续经营净亏损为 1.051 亿元（1610 万美元），2019 年同期为 5.167 亿元。

非美国通用会计准则下，归属于欢聚集团控股权益的持续经营净亏损为 11.423 亿元（1.751 亿美元），2019 年同期为 19.632 亿元。

第四季度运营亮点

全球平均移动端月活跃用户同比下滑 7.1% 至 3.937 亿，主要由于印度政府封杀部分中国应用影响（其中包括 Bigo Live, Likee, Hago 三款应用），印度以外地区的月活跃用户的增加部分抵消该影响；2019 年同期为 4.236 亿。

Likee 的平均移动端月活跃用户同比增长 4.2% 至 1.201 亿，2019 年同期为 1.153 亿。

Bigo Live 的平均移动端月活跃用户同比增长 24.5% 至 2870 万，2019 年同期为 2310 万。

Hago 的平均移动端月活跃用户同比下降 49.9% 至 1650 万，2019 年同期为 3300 万，主要由于印度政府封杀中国应用影响。

欢聚董事长兼首席执行官李学凌先生表示 :“第四季度，我们坚定聚焦以直播 + 短视频为双引擎的发展策略，持续推动全球化布局，深入本地化运营，稳步提升海外业务规模和货币化能力，多款产品均取得了出色的业绩表现。其中，Bigo Live 营收同比增长 100.4%，Likee 营收同比增长 407.5%，Hago 营收同比增长 69.4%；区域分布方面，发达国家市场和中东市场表现也都相当亮眼。全年来看，海外业务板块 BIGO 的营收首次超过了 YY 直播，这是我们过去几年提前发掘市场潜力，坚定执行战略的成果。本季度，我们通过迭代产品的社交功能 , 改进内容生产工具，用户的产品体验和参与度持续得到提升。2021 年，我们将继续本地化深入耕耘旗下产品的社区运营和内容生态，不断降低内容生产门槛，提高创作者的积极性和活跃度，全方位赋能创作者，确保充沛的优质内容供给，推动平台持续增长。”

欢聚首席财务官金秉先生进一步评论说 :“2020 年第四季度，我们的净收入同比增长 77.5% 至 37.835 亿元人民币，其中，BIGO 的营业收入达到 33.898 亿元人民币，同比增长 87.9%，主要由直播业务驱动。由于产品货币化能力的提升，我们连续第二个季度实现了 BIGO 板块非美国通用会计准则下经营性利润的盈利。我们将继续加大对全球市场的投入，继续本地化深耕旗下产品的社区运营和内容生态，同时也将积极探索回馈股东的方式，为股东创造更大的价值。”

第四季度财务业绩

净收入

2020 年第四季度净收入同比增长 77.5% 至 37.835 亿元人民币（5.799 亿美元），2019 年同期为 21.319 亿元人民币。主要得益于 BIGO 直播收入的增加。

2020 年第四季度直播收入同比增长 93.3% 至 35.939 亿元人民币（5.508 亿美元）。主要得益于 BIGO 用户持续增长和变现能力提升。

2020 年第四季度其他收入同比下降 30.5% 至 1.896 亿元人民币（2910 万美元)，2019 年同期为 2.728 亿人民币。主要由于其他收入下滑。

营收成本和毛利润

2020 年第四季度营收成本同比增长 76.6% 至 26.747 亿元人民币（4.099 亿美元），而 2019 年同期为 15.145 亿元人民币。收入分成费用和内容成本从 2019 年同期的 7.086 亿元人民币增加至 2020 年第四季度的 16.931 亿元人民币（2.595 亿美元），主要因为公司直播收入增加。带宽成本从 2019 年同期的 2.218 亿元人民币下降至 1.795 亿元人民币 （2750 万美元），主要因公司带宽使用效率有所提升，2020 年 6 月下旬印度政府封杀部分中国应用后中断印度用户服务；非印度地区用户的增长（带来的部分带宽成本增加）部分抵消该影响。

2020 年第四季度毛利润同比增长 79.6% 至 11.089 亿元人民币（1.699 亿美元），而 2019 年同期为 6.174 亿元人民币。毛利润率为 29.3%，而 2019 年同期毛利润率为 29.0%。

经营利润

2020 年第四季度经营费用为 16.752 亿元人民币（2.567 亿美元），而 2019 年同期为人民币 15.762 亿元人民币。其中，销售费用从 2019 年同期的 7.820 亿元人民币增加至 9.738 亿元人民币（1.492 亿美元），主要是由于公司加大海外市场的营销投入。2020 年第四季度管理费用为 2.363 亿元人民币（3620 万美元），而 2019 年同期为 3.198 亿元人民币。管理费用减少的主要是因为公司计提的应收款项坏账准备减少。

2020 年第四季度经营亏损为 5.576 亿元人民币（8550 万美元），而 2019 年同期为 8.633 亿元人民币。经营亏损率为 14.7%，而 2019 年同期为 40.5%，主要是由于 BIGO 的经营亏损缩窄所致。

2020 年第四季度非美国通用会计准则下经营亏损同比下降 60.7% 至 2.207 亿元人民币（3380 万美元），而 2019 年同期为 5.615 亿元人民币。2020 年第四季度非美国通用会计准则下经营亏损率为 5.8%，而 2019 年同期为 26.3%。

净利润

2020 年第四季度归属于欢聚集团控股权益的持续经营净亏损为 7.919 亿元人民币（1.214 亿美元），2019 年同期为 8.166 亿元人民币。净亏损率为 20.9%，而 2019 年同期为 38.3%，主要由于 BIGO 的经营亏损缩窄所致。

非美国通用会计准则下，2020 年第四季度归属于欢聚集团控股权益和普通股股东的持续经营净亏损为 1.494 亿元人民币（2290 万美元），2019 年同期为 4.557 亿元人民币。非美国通用会计准则下净亏损率为 3.9%，而 2019 年同期则为 21.4%。

每股美国存托股（“ADS”）净收益

2020 年第四季度每股美国存托股份持续经营净亏损为 10.07 元（摊薄）（1.54 美元），而 2019 年同期为 10.43 元。

非美国通用会计准则下，2020 年第四季度每股美国存托股份持续经营净亏损为 1.86 元（摊薄）（0.29 美元），而 2019 年同期为 5.70 元。

资产负债表和现金

截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有现金及现金等价物、限制性现金及现金等价物、限制性短期存款和短期存款及短期投资 253.036 亿元人民币（36.021 亿美元）。

流通股

截至 2020 年 12 月 31 日，公司在外流通普通股共 15.989 亿股，相当于美国存托股（”ADS）7990 万流通的。

2020 年财务业绩

2020 年净收入同比增长 112.1% 至人民币 132.309 亿元人民币 （20.277 亿美元），2019 年同期为 62.393 亿元人民币。主要是受直播收入同比增长 135% 的推动。2020 年，归属于欢聚集团控股权益的持续经营净亏损同比下降 79.7% 至 1.051 亿元人民币（1610 万美元），2019 年同期为 5.167 亿元人民币。2020 年净亏损率为 0.8%，而 2019 年同期为 8.3%。

非美国通用会计准则下，2020 年归属于欢聚集团控股权益的净亏损为 11.423 亿元人民币 （1.751 亿美元），2019 年同期为 19.632 亿元人民币。非美国通用准则下，2020 年净亏损率为 8.6%，而 2019 年同期为 31.5%。

2020 年每股美国存托股份持续经营的净亏损同比下降 71.6% 至 2.14 元（摊薄）（0.33 美元），而 2019 年则为 7.54 元。非美国通用会计准则下，2020 年的每股美国存托股份持续经营的净亏损为 14.28 元（摊薄）（2.19 美元），2019 年为 25.42 元。

公司对未来的展望

2021 年第一季度，公司预计净收入将在 5.90 亿美元至 6.05 亿美元之间，同比增长 72.5% 至 76.9%。该预测不含虎牙和 YY 直播的收入。该预测基于 COVID-19 疫情爆发的影响，间接反映了公司目前对市场及经营状况的初步考量。由于 COVID-19 疫情对全球经济以及用户付费能力的潜在影响，该预测数据可能发生改变。

季度股息

2020 年 8 月 11 日，公司董事会批准了从 2020 年第三季度开始的未来三年的季度股息政策；加上另外于 2020 年 11 月 16 号通过的季度股息政策，经董事会决议，2020 年第四季度的股息为每股美国存托凭证 0.51 美元 (每股普通股股息 0.0225 美元)，预计将于 2021 年 4 月 30 日向截至 2021 年 4 月 19 日营业结束时在册的股东派发。除权除息日为 2021 年 4 月 20 日。根据该政策 , 公司董事会有权按照公司的运营和盈利情况、现金流、财务状况及其他相关因素为基础，决定任何特定季度股息的派发及金额。