统计口径有变：中国移动明确今年 2 亿 5G 网络客户发展目标

中国移动昨日发布 2020 年年度业绩报告，报告显示，2020 年中国移动营运收入为人民币 7681 亿元，同比增长 3.0%。其中，通信服务收入为人民币 6957 亿元，同比增长 3.2%，增速较前两年显著提升，呈现良好的发展势头。净利润 1078 亿元，同比增长 1.1%，扭转了 2019 年净利润下滑的趋势，实现了平稳增长。

在当日下午举行的业绩电话会上，中国移动董事长杨杰透露，中国移动 5G 用户 ARPU 较迁转前提升 6%，主要因为转向 5G 用户的大多是相对高 ARPU 的 4G 用户，所以 5G ARPU 相对较高，随着 5G 用户普及，估计 ARPU 会有所下降。2021 年，预期中国移动 ARPU 可以实现企稳回升，而后维持稳定。

另外，业绩报告中明确的 2021 年中国移动 5G 网络客户达到 2 亿户（2020 年底为 7767 万户），有别于以往公布的 5G 套餐客户数。杨杰指出，此前 5G 应用并不广泛，因而希望通过 5G 套餐推广 5G，但经过两年的网络建设及终端产业链打造，5G 已经可以发挥更大力量，因此将统计口径改为 5G 网络客户数，该统计方法可以反映真正的 5G 在网用户数，同时满足监管方面的考量。