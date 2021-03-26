陌陌还是那个社交印钞机：连续 24 个季度盈利，豪掷 30% 利润派息

疫情之下，陌陌已经连续四个季度营收超华尔街预期。

3 月 25 日，陌陌发布 2020 年第四季度及全年财报。陌陌 Q4 营收 37.952 亿元，超出华尔街预期的 36.822 亿元，Q4 净利润 8.364 亿元；2020 年全年营收 150.242 亿元，净利润 28.962 亿元。

这已经是陌陌连续 24 个季度盈利，能有如此稳定的成绩，在诸多互联网公司中其实并不容易。陌陌依然是一台夸张的社交印钞机。

从财报数据来看，直播业务依然是陌陌营收的主要来源，陌陌主 APP 和探探的营收水平保持稳定。增值业务占比进一步提升，陌陌社交平台的价值进一步凸显。

值得一提的是，陌陌又给股东发钱了。此次派发现金总额约为 1.32 亿美元，相当于 2020 年全年陌陌净利润的 30%。这是陌陌第三次给股东分红，过去三年，陌陌已经累计派发了 4.21 亿美元的分红。

直播业务结构调整增值服务为整体营收提供重要支撑

在由直播、增值服务、移动营销、手机游戏及其他业务组成的营收结构中，直播业务长期以来占据陌陌营收的第一大来源。2020 年第四季度，陌陌直播服务营收 23.279 亿元，与 2019 同期的 33.835 亿元相比减少 31.2%，在总营收中的占比进一步下降至 61%。

陌陌在财报中表示，下降的主要原因是陌陌主 App 直播业务中进行了结构性改革、以重振长尾内容生态，同时在一定程度上，也受到新冠肺炎疫情对付费用户，尤其是高额付费用户的消费意愿带来的负面影响。简单来说，就是曾经豪气的 “金主爸爸”打赏少了，这一情况在 YY、映客等平台均受到不同程度的冲击。

不过，探探直播服务营收的增长部分抵消了来自上述两个因素的压力，2020 年第四季度探探直播服务营收为 4.043 亿元。探探第四季度的总营收也从 2019 年同期的 3.698 亿元增至 7.405 亿元，净亏损则由 2019 年同期的 1.882 亿元大幅缩减至 5050 万元，当初陌陌收购探探的收益正在呈现出来。

值得关注的是，陌陌增值业务营收同比增长 17.8% 至 14.013 亿元，在总营收中的比重升至 37%。从营收结构的变化可以直观看到，在直播业务受疫情影响收入下降时，增值服务业务的增长抵消了直播业务下降带来的风险。

事实上，近年来，陌陌一直在尝试调整营收结构，减少对直播的依赖。2019 年陌陌增值服务收入的高速增长明显改变了单一的营收结构，进入 2020 年，直播业务受疫情影响收入下降，作为 “第二增长曲线”的增值服务业务为整体营收提供了关键支撑。

根据财报，陌陌 2019 年全年营收 170.15 亿元，其中直播营收 124.48 亿元，占比 73.2%，增值服务营收 41.06 亿元，占比 24.1%。2020 年陌陌全年营收 150.24 亿元，其中直播营收 96.38 亿元，占比 64.2%，增值服务营收 51.12 亿元，占比 34%。增值服务营收占比在过去一年增长了将近 10 个百分点。

陌陌 CEO 王力对此也颇为肯定，“经过数月的努力，陌陌主平台的内容生态系统和业务都开始呈现积极发展趋势。对于团队来说，这段艰辛的历程让我们收获了宝贵的成长经验。我很高兴地看到我们终于从暂时的困境走出，能够扎实且更好地把握未来的增长机遇。”

陌陌想做的始终是社交

陌陌增值服务营收的增长，主要在于陌陌主 App 虚拟礼物业务的持续增长，这得益于产品和运营方面的持续创新，以及陌陌为提升用户的社交娱乐体验引入了更多付费方案。

比如，陌陌 APP 在聊天引入了 “好友买卖”等新的游戏化玩法，引入新的主持人模式等，同时增加了 “赫兹”、“缘分交友”等付费产品，通过产品和玩法创新，加强内容体验，培养用户付费习惯的养成，以此推动虚拟礼物收入增长。

可见，社交才是陌陌的王牌。

从 2018 年并购探探，也能看出陌陌对社交的坚持。陌陌董事长唐岩曾在财报电话会议上表示，陌陌和陌陌收购的探探所在的开放式社交领域依然有新机会。

此后，陌陌对社交产品的探索没有停过，2019 年火爆全网的 ZAO 就是陌陌出品，除了 ZAO，还有十数款泛社交 APP。包括短视频社交产品 “对眼”、主打相亲的 “对对”、时尚分享社交平台 “芒西”、专注熟人社交 “咔咔”等。

在此次财报电话会议上，王力针对陌陌 2021 年发展提出的三个方向同样是围绕社交展开：推动陌陌极速版进一步下沉，激发女性用户在陌陌上的社交需求，唤醒陌陌自身沉睡的老用户群体。

对于陌陌来说，想做的始终是社交的事情，直播只是手段。陌陌渴求的新增长点，或许就隐藏在某一款社交 APP 中。

豪掷 30% 利润分红

陌陌对员工的厚道，在互联网公司中是出了名的，每年的年会都是 “别人家的公司”系列。对股东，同样大方。

此次财报中，陌陌披露了最新的特别现金股利方案，陌陌将为 2021 年 4 月 13 日交易日结束后仍登记在案的股东，派发每股 0.32 美元的分红，支付日期为 2021 年 4 月 30 日，预计派发现金总额约为 1.32 亿美元。

这意味着，陌陌一次派发的股东分红相当于陌陌 2020 年全年净利润的 30%，超过了 2020 年 Q4 单个季度的净利润。

而这已经是陌陌第三次为股东分红，在过去 3 年中，陌陌累计派发了 4.21 亿美元的分红。

除此之外，陌陌还在持续回购股份。去年三季度，陌陌启动了一项股票回购计划，基于该计划，公司将在未来 12 个月最高回购 3 亿美元的股票。截至 2021 年 3 月 24 日，陌陌已花费 4920 万美元，回购了 361 万股美国存托股 (ADS)。

陌陌的大手笔体现出其对回馈股东的承诺和对公司未来发展的信心。而它敢于这么做，还在于家底殷实。

财报显示，截至 2020 年 12 月 31 日，陌陌持有的现金、现金等价物、定期存款和短期存款、限定性现金为 164.823 亿元（约 25.26 亿美元）。

正所谓 “现金在手，吃穿不愁”，对于手握 165 亿元的陌陌来说，也有极大的底气在 2021 年探索更多的业务，应对更大的挑战。