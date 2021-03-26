九号电动单车 N 系列发布：60V 电池轮毂电机，LED 矩阵大灯

IT之家3月26日消息 今日九号电动发布了 N 系列多款电动单车新品，包含 N70C、N90 以及 N100。该系列电动单车均搭载 RideyGo 2.0 真智能 2.0 技术，配备多个传感器，可以使用手机 App 进行解锁、定位等。N 系列产品售价 2999 元至 6999 元，6000 元以上的型号配备了更高功率的电动机以及锂电池。

N 系列电动车体积更大，储物空间和续航能力有了明显提升，同样配备真智能 2.0 技术。首款产品 N70C 搭载 60V 铅酸蓄电池，配备九号自研的电池管理系统，续航能力为 70km。电动车使用了大功率直驱轮毂电机，最大功率 1500W，效率更高。

这款车有着前碟后鼓的刹车配置，具有 EABS 能量回收系统，前后轮均配备阻尼避震，减少颠簸。N70C 还搭载智能光感 LED 矩阵大灯，照射距离 25m。

N 系列第二款车型为 N90。这款车的功率提升至 1800W，续航 85km，采用了 ATL 锂电池，更加轻量。外形方面，这款车与 N70C 十分类似，但价格为 6499 元。

IT之家了解到，除了这两款车，型号为 N100 的电动单车也在开启众筹。这款车型将功率提升至 2200W，续航可达 105km。目前这款车的众筹价格为 6999 元人民币，已经达到众筹目标。