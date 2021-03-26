外媒：现代汽车和起亚汽车可能在 4 月份面临芯片短缺问题

3 月 26 日消息，据国外媒体报道，现代汽车和起亚汽车可能在今年 4 月份面临芯片短缺问题。

自 2020 年下半年以来，芯片短缺问题就成为半导体行业的主旋律。如今，该问题日益严重，包括汽车、手机、游戏机、PC 在内的产业相继受到影响。

目前，全球汽车制造商都面临芯片短缺的问题，该问题迫使几家汽车制造商停产。比如，由于芯片短缺，通用汽车最近宣布暂时关闭其位于密歇根州兰辛的工厂，该工厂生产雪佛兰科迈罗以及凯迪拉克 CT4 和 CT5，预计今年 4 月份之前不会重新开工。

此外，由于受汽车芯片短缺影响，丰田、大众、福特、菲亚特克莱斯勒、斯巴鲁和日产汽车等汽车制造商也被迫削减产量，有的甚至被迫停产。

据报道，由于芯片短缺，现代汽车和起亚汽车可能在 4 月份遭遇生产中断。外媒称，目前这两家公司有 2 到 6 周的汽车半导体库存。但是，当它们的库存耗尽时，它们的生产有可能会中断。

据报道，现代汽车一直在调整其销量较差的车型的产量，如索纳塔，以节省芯片，但是该公司受欢迎的车型的产量并没有减少。此外，该公司也在与半导体制造商谈判，以获得汽车芯片。

与此同时，该公司还从博世、大陆集团和现代摩比斯等零部件供应商那获得搭载有半导体的汽车零部件。

此前，外媒称，全球芯片短缺和相关停产，预计将导致减少约 21.6 万辆汽车，相当于减少了 20 亿美元的利润。