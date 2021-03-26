因 AKM 芯片断供，山灵宣布停产 M6 Pro HiFi 音乐播放器

IT之家3月26日消息 国内 HiFi 品牌山灵科技今日宣布，因日本 AKM 公司芯片断供，导致采用其 DAC 芯片的 M6 Pro 经典版播放器停产，山灵官方已无库存。官方表示，这比预期的停产日期要早两个月，目前部分代理商手中还有少量存货。

日本知名音频芯片制造商 AKM（旭化成）的晶圆工厂于 2020 年 10 月 20 日发生火灾，大火持续了 3 天，导致其 DAC 芯片等产品完全停产。这严重影响到了音乐播放器行业，索尼的 8 款相机类产品也遭到停产。

山灵 M6 Pro 于 2020 年发布，配备高通骁龙 430 芯片，运行安卓系统，搭载两颗 AK4497EQ DAC 芯片。另一家厂商飞傲表示，目前得到的消息是 AK4490/AK4462/AK4497 这几款芯片将永久停产。

IT之家了解到，山灵 M6 播放器经典版搭载双 AK495SEQ DAC 芯片，此前同样宣布停产，山灵随后推出了 M6 21 版，采用美国公司的 ES9038Q2M 芯片。

旧款山灵 M6 Pro 播放器目前还在京东销售，价格为 4598 元。该产品具备 2.5mm、3.5mm、4.4mm 多种接口，支持双向蓝牙功能。音频部分，此款播放器采用 OP+BUF 架构，具有高达 600mW @32Ω 的输出能力。

目前 AK4497EQ 芯片已经停产，市场价格上涨至大约 1000 元左右 1 片，如果有消费者想要收藏采用这款芯片的产品，需要在近期尽快购买。